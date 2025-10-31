Todo lo que necesitas para construir o reformar en Ibiza con criterio y estilo

Materiales que marcan la diferencia y un enfoque técnico con visión estética. Así trabaja CREA Home & Design, el showroom de Sant Antoni que se ha consolidado como punto clave para quienes impulsan proyectos de arquitectura, reforma e interiorismo en la isla. Su especialización en distintos materiales viene acompañada de algo igual de importante: criterio, experiencia y soluciones a medida.

Con casi una década de trayectoria, CREA Home & Design trabaja con una metodología propia que pone el foco en entender las necesidades reales del cliente y del espacio. Ya sea para una villa, un hotel, una promoción o una vivienda particular, el equipo acompaña en la toma de decisiones y asesora en la selección de materiales resistentes y sostenibles.

CREA Home & Design también cuenta con un catálogo de grifería, sanitarios y mobiliario.

El showroom cuenta con taller marmolista, taller cerámico y horno, lo que permite desarrollar prototipos y piezas personalizadas antes de pasar a producción definitiva. Esto es clave para arquitectos, interioristas y promotores que quieren afinar detalles como remates, encimeras o texturas especiales sin margen de error.

Amplio catálogo de materiales y servicios

Su catálogo incluye marcas reconocidas como Mutina, Flaminia, Living Ceramics y Jee-O, junto con colecciones propias. La oferta abarca materiales como la piedra, el mármol, el porcelánico, el barro o el vinilo, además de pavimentos continuos y una gama completa de grifería, sanitarios, mobiliario y cocinas. Todo puede verse y tocarse en el showroom, lo que facilita tomar decisiones basadas en la experiencia directa. La exposición, ubicada en Sant Antoni, está pensada para que el cliente pueda experimentar con texturas, colores y acabados en condiciones reales de iluminación.

CREA Home & Design tiene una amplia variedad de materiales de construcción.

Reforas integrales y diseño de exteriores

Además de materiales, CREA Home & Design también ofrece servicios de reforma integral. Su equipo gestiona tanto proyectos residenciales como comerciales, en los que se cuida cada detalle y se apuesta por soluciones sostenibles. Realizan desde reformas completas de viviendas hasta remodelaciones de locales y diseño de exteriores, incluyendo jardines, zonas de ocio, parkings y piscinas. Todo con una visión integrada y respetuosa con la identidad arquitectónica de la isla.

CREA Home & Design apuesta por materiales y soluciones que se integren de forma natural en el paisaje. Esta visión les permite proponer acabados coherentes, sostenibles y duraderos, que preservan la armonía con el entorno natural.

Algunas de las opciones de barro que ofrece CREA Home & Design. / CREA HOME & DESIGN

CREA Home & Design atiende en su showroom de lunes a viernes, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, y también bajo cita previa. Están activos en redes sociales y tienen web propia donde se puede explorar su catálogo y contactar directamente. Además, cuentan con dos puntos de venta: uno en Vila, en la calle Navarra, 45; y otro en Santa Eulària, en la calle Ricardo Curtois Gotarredona, 1.

En definitiva, CREA Home & Design es más que una tienda de materiales, es un socio estratégico para quienes quieren construir, renovar o reformar en Ibiza con garantías, estética y coherencia.

