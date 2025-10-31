Limpiezas y pulido de suelos en una empresa en constante evolución en Ibiza

CRG Ebusus se ha consolidado, tras más de 30 años de trayectoria, como una empresa de referencia en limpieza integral en Ibiza. La empresa combina la experiencia de su equipo con una apuesta continua por la innovación, gracias a la incorporación de maquinaria especializada para la limpieza de moquetas con vapor, fregadoras industriales y pulidoras de última generación.

CRG Ebusus ofrece soluciones integrales que abarcan desde el pulido de suelos hasta la limpieza completa de villas, oficinas y comunidades. Su objetivo es garantizar resultados impecables y brindar una atención rápida y eficiente a sus clientes, que llevan décadas depositando su fidelidad en la marca. «Nuestro objetivo es mantenernos siempre al día, para ofrecer la calidad que nuestros clientes esperan», manifiestan desde CRG Ebusus, una empresa que evoluciona al ritmo de las exigencias de su clientela.

Uno de los vehículos de CRG Ebusus, empresa que cambiará su sede a principios del año que viene. | CRG EBUSUS

En esta línea de constante mejora, CRG Ebusus ha anunciado un importante paso en su crecimiento: en enero de 2026 trasladará su sede a una nueva nave situada cerca del Cash Loto, junto al puente de Jesús. Este cambio de ubicación permitirá ampliar la oferta de servicios, incorporando limpiezas especializadas de vehículos, alfombras y otros trabajos que requieren mayor espacio y equipamiento técnico.

Entre sus servicios habituales destacan los pulidos de suelos. «Según el tipo de superficie, la técnica que se utiliza es diferente, pero siempre conseguimos resultados óptimos, los suelos quedan como nuevos», detallan desde CRG Ebusus. En el área de limpieza y mantenimiento, la empresa mantiene contratos anuales con numerosas villas, oficinas y comunidades, lo que refleja la confianza que el mercado deposita en su experiencia.