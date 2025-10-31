La integración de BIM e IA será clave para el futuro de la construcción

Lograr la integración entre el Building Information Modeling (BIM) y la Inteligencia Artificial (IA) es una de las claves para el futuro de la construcción. Así quedó de manifiesto en la última edición de Rebuild 2025, la mayor feria de construcción industrializada de Europa.

Mientras BIM permite centralizar toda la información de un proyecto en un entorno colaborativo y tridimensional, la IA añade una capa más al mejorar la predicción de desviaciones, la optimización de recursos y la anticipación de errores. De este modo, esta sinergia no sólo mejora la eficiencia sino que resulta clave para lidiar con desafíos urgentes como la descarbonización o la ampliación del parque residencial asequible. De hecho, muchos expertos aseguran que esta integración entre BIM e IA será imprescindible en la construcción de los próximos años.

«La IA cada vez va a tener un papel más relevante en el diseño de proyectos. Urge la respuesta a la falta de vivienda y a acortar plazos, así como también solucionar la falta de mano de obra. Además, con nuevas normativas, la IA asumirá un rol destacado a la hora de monitorizar el ciclo de vida del edificio», manifiesta la Presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Marta Vall-Llosera.

Respecto al uso de BIM, que llegó hace una década a España, continúa extendiéndose progresivamente en proyectos públicos y privados. Entre sus ventajas principales, según el BIM Manager de 011h, Jaume Masip, es que «el 70% de los presupuestos de obra se pueden obtener de esta herramienta digital».

Durante el evento, también se abordó la escasez de mano de obra cualificada en el sector. «Para trabajar BIM necesitamos técnicos especializados en ello. Hemos reducido muchísimo el número de viviendas de obra nueva, todo nuestro mundo va a pasar por la rehabilitación», expone el integrante del Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, José Fernández Castillo.

En la feria se habló también de nuevas fórmulas para optimizar procesos, reducir costes y mejorar la calidad de los proyectos, siempre de la mano de herramientas digitales. La próxima edición de Rebuild se celebrará en Ifema (Madrid) entre el 24 y el 26 de marzo de 2026.