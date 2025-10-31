Esta es la constructora local que ayuda a los hoteles a subir de categoría en Ibiza

Himabis es una de esas empresas que se han ganado un lugar preferente en el mapa de la construcción en Ibiza. Su filosofía es sencilla: ofrecer soluciones para todo tipo de proyectos en la isla, sin importar su envergadura. «Hacemos desde un cambio de bañera por plato de ducha hasta la remodelación completa de un hotel», comenta Juan Marí Fatchini, arquitecto técnico especializado en interiorismo, que dirige la empresa junto a su padre, el constructor Juan Marí Bisbal.

El interiorismo es un valor añadido de esta empresa ibicenca. / D.I.

Con más de treinta años de trayectoria (en sus inicios bajo otro nombre comercial), Himabis ha ejecutado todo tipo de obras: desde edificaciones de nueva planta hasta reformas integrales o parciales. El sello de esta empresa familiar está en la calidad de cada proyecto, unida a una visión actualizada del sector, cada vez más centrada en la sostenibilidad y la eficiencia energética. «Ahora mismo, lo que más hay son reformas, ya que el suelo para obra nueva está muy acotado», explica Marí Fatchini, quien destaca que el equipo trabaja mano a mano con arquitectos e ingenieros establecidos en la isla.

El Hotel Somni, que consiguió las cinco estrellas tras la reforma de Himabis.

Esta visión global se aprecia especialmente cuando la intervención se realiza en una casa payesa, donde el respeto por la arquitectura tradicional es fundamental. Marí Fatchini, especialista en rehabilitación, consigue que estos edificios con historia se abran a la luz y al confort contemporáneo sin perder su esencia. El resultado son viviendas que combinan la estética rural ibicenca con materiales, texturas y soluciones propias del siglo XXI.

Reformas de hoteles en Ibiza con sello local

El trabajo de Himabis también se aplica en el ámbito hotelero, un sector que está en plena transformación en la isla. La empresa ha participado en varias reformas de hoteles en Ibizaque han permitido a distintos establecimientos elevar su categoría y renovar por completo su imagen. Uno de los ejemplos más recientes es El Somni, en la Cala de Sant Vicent. Un hotel que, tras su reforma integral, pasó a lucir cinco estrellas.

Otro de los proyectos más destacados de Himabis es la transformación del histórico Hostal Casa Pepe, en es Canar, en el nuevo Hotel Íbara. «Es un hotel de tres estrellas tipo boutique, de estilo boho-chic, muy en la línea de Ibiza», describe Marí Fatchini, orgulloso del trabajo realizado por todo su equipo.

El Hotel Íbara, en es Canar, es uno de los proyectos más destacados de Himabis. / D.I.

La intervención en este proyecto ha sido completa: desde la rehabilitación estructural hasta los últimos detalles decorativos. Juan Marí Fatchini, su padre Juan Marí Bisbal, y los encargados generales, Antonio Montalbán y Jacinto Asensio, han liderado un equipo que ha logrado un resultado impecable, reflejo del espíritu de la empresa: construir, renovar y dar nueva vida a los espacios de la isla, con la misma pasión que el primer día.

Más información:

Mail: info@himabis.com

Teléfono: 971 31 74 93