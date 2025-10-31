Funcionalidad y estética en los sistemas de aluminio más innovadores en Ibiza

Aluminios Las Islas presenta, para profesionales de la construcción, los sistemas de aluminio más innovadores en Ibiza. Distribuidora exclusiva de Anicolor en la isla, propone productos de última generación como la nueva puerta corredera imantada Prime Maglev, una solución única en el mercado para un deslizamiento excepcional sin resistencia ni esfuerzo. «Al no tener fricción, no existe desgaste, por lo que ofrece una durabilidad infinita», explican desde esta empresa ibicenca. Además, en Aluminios Las Islas disponen de productos decorativos para interior y exterior como el Sistema Revwall.

Prime Maglev

La instalación de grandes correderas en viviendas unifamiliares en Ibiza es una opción ideal para aprovechar la luz y, a la vez, disfrutar del paisaje exterior. Prime Maglev es una solución óptima para garantizar un uso cómodo y fácil con una estética minimalista. Gracias a esta puerta se consigue una máxima transparencia con un mínimo esfuerzo, ya que no ofrece resistencia: es la primera corredera imantada del mercado. Además, no requiere mantenimiento.

La Prime Maglev es una corredera imantada con deslizamiento sin resistencia. | ALUMINIOS LAS ISLAS / D.I.

Fx Minimal

En proyectos en los que la estética es esencial, la abatible Fx Minimal, altamente funcional, es una opción a tener muy en cuenta. Este sistema abatible queda como un fijo, ya que tanto la hoja como la bisagra y el cierre Codex quedan ocultos. Con sólo 30 milímetros de visión desde el exterior, se convierte en la más estrecha del mercado.

Fx Minimal es la abatible más estrecha del mercado. / D.I.

Corredera Prime

Con la misma carpintería que la Prime Maglev, la corredera Prime cuenta con deslizamiento de rodamiento o rodamientos en perfil de aluminio. Un sistema que permite alcanzar los 1.000 kilos de peso por hoja y cinco metros en altura, con posibilidad de motorización. También existe la opción estética de marco inferior visto u oculto con la baldosa.

Bluesea

Aluminios Las Islas dispone de más opciones de correderas como la Bluesea, un sistema minimalista de hasta 600 kilos de peso y nueve metros cuadrados por hoja. La Bluesea dispone de una hoja central de dos centímetros de visión con carril de rodadura visto o carril integrado en el piso. Esta corredera ofrece varias posibilidades constructivas: corredera de dos, tres, cuatro, cinco o más hojas, corredera en esquina, galandaje o pivotante.

La corredera Bluesea, que ofrece varias posibilidades constructivas. / D.I.

Corredera Bluesea XS

El modelo Bluesea tiene su versión XS. Sin perder su aspecto minimalista, soporta hasta 300 kilos de peso y nueve metros cuadrados por hoja. Se trata de una corredera diseñada para líneas minimalistas con altas prestaciones que tiene, además, un precio competitivo.

Bluesea XS, una corredera diseñada para líneas minimalistas. / D.I.

La Bluesea XS tiene rodamientos graduables en altura y una hoja central de dos centímetros de visión con carril de rodadura visto o carril integrado en el piso. También permite disponer de dos, tres, cuatro, cinco, etc... hojas, corredera en esquina y galandaje.

En definitiva, Aluminios Las Islas, empresa con una larga trayectoria en Ibiza, aporta soluciones de carpintería de aluminio de alta gama aunando tecnología, seguridad y durabilidad de la mano de Anicolor.

Sistemas Revwall

Revwall es un sistema decorativo totalmente en aluminio con varias posibilidades decorativas para interior y exterior. Es adecuado para cubrir zonas rectas, en esquinas abiertas o cerradas. Además, tiene múltiples variedades de colores y acabados madera.