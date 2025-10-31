Cocinas que son, más que nunca, el centro neurálgico del hogar

La cocina es una de las estancias de la vivienda que más transformaciones ha sufrido a lo largo de su historia. Durante siglos, fue uno de los puntos de reunión principales de la vivienda. En ella se cocinaba, pero también era un lugar para compartir, un punto de conexión que, años después, pasó a considerarse un espacio sucio que era mejor esconder.

Ahí surgieron los muros que dotaban de independencia a la cocina, paredes que hoy en día tienden a derribarse: la cocina vuelve a convertirse en el centro no sólo físico sino cultural del hogar. Y lo hace con nuevas fórmulas: tecnología, diseño, arte y funcionalidad adquieren un significado trascendental, tal como se ha podido ver en la última edición de Casa Decor 2025.

«Hemos entendido la cocina como el centro de la casa, la estancia que, en los últimos años, se ha abierto a otros espacios de convivencia como el salón o el comedor», afirman desde DICA, equipo diseñador de la cocina ‘Donde nace el hogar’. En este singular proyecto, los profesionales han conseguido borrar los límites conceptuales entre estancias «para proponer nuevas ideas de integración, fusión y conexión en el hogar». De hecho, la sensación es que es el hogar el que se integra y adapta a la cocina, y no a la inversa.

Espacio DICA , cocina hogar ‘Donde nace el hogar’ - Casa Decor 2025. / NACHO URIBESALAZAR

En este tipo de diseños, la versatilidad del mobiliario es esencial: cocinas que aparecen y desaparecen de la vista según las necesidades de cada momento, gracias a una integración total en los armarios y otros muebles altamente funcionales. Estas «diferentes posibilidades de vivir el espacio» se aprecian también en el espacio Mobalco y su cocina-living ‘Nocte Venetiis’. «Desde un punto de vista funcional, me he inspirado en las casas mediterráneas tradicionales, donde todo pasaba en la cocina», explica Ángel Cazorla, diseñador de esta estancia en Casa Decor 2025. En este caso, el centro de la cocina es una gran isla que puede ser «una gran máquina de cocinar, abriendo todos los frentes en columna para facilitar su uso y comodidad, pero también un confortable comedor, un sofisticado estar o, por qué no, todo a la vez», detalla Cazorla.

Espacio Santos, cocina ‘El umbral invisible’ - Casa Decor 2025. / AMADOR TORIL

‘El umbral invisible’, del equipo Santos, es otra de esas cocinas que invitan a disfrutarla con un diseño cálido y armonioso que no pierde carácter. «Las líneas puras y los materiales nobles configuran una cocina que, en apariencia, revela todo su esplendor a simple vista. Sin embargo, una sutil integración de elementos esconde secretos que aguardan ser desvelados a quienes se aventuren más allá de lo superficial», detallan desde el equipo Santos, creador de este proyecto. Estética y funcionalidad, tradición e innovación se dan la mano en esta propuesta que invita a «descubrir lo inesperado».

Diseños que potencian la tecnología

Si la cocina es uno de los espacios que más se han transformado en cuanto a su uso, también lo ha hecho en lo referente a los elementos que se encuentran en ella. La tecnología ha irrumpido con fuerza en este espacio, transformando la forma de cocinar y, por tanto, las necesidades de los usuarios. El Estudio Alegría ha presentado en Casa Decor 2025 la cocina ‘Hisense Forward’, «un espacio para habitar el futuro donde el diseño potencia la tecnología». La isla central también es el alma del diseño y la estética escultórica en esta cocina en la que, como nota curiosa, varios electrodomésticos se instalan sobre unos totems independientes. Un proyecto en el que «la frontera entre lo físico y lo digital se diluye con la integración tecnológica».

Espacio Hisense, cocina ‘Hisense Forward’, por Estudio Alegría - Casa Decor 2025. | AMADOR TORIL

Culto a los elementos naturales

Tanto las maderas como los suelos y pavimentos cerámicos continúan cada vez más fieles a los elementos naturales y artesanales. Sin embargo, algunos diseñadores quieren ir un paso más allá, como es el caso de Doimo Cucine en su espacio ‘La esencia de la materia’, que ha presentado en Casa Decor 2025. En este proyecto la pretensión es hacer un viaje «a los orígenes de la materia».

Espacio Doimo Cucine, cocina ‘La esencia de la materia’- Casa Decor 2025. / AMADOR TORIL

El efecto artístico irrumpe en la cocina con bloques suspendidos y geometrías esenciales que recrean la armonía natural de la roca. «Un icono de singularidad que eleva la cocina a obra de arte», según sus creadores.

Casa Decor 2025 ha vuelto a demostrar que la cocina asume el papel de centro estratégico del hogar y se integra sin barreras con otras estancias de la vivienda, siempre de la mano de la tecnología.