El alma de Ibiza reflejada en un ‘lobby’ en Casa Decor 2025

La Piedra de Ibiza fue la gran protagonista del espacio ‘Ibiza Soul’ en la última edición de Casa Decor 2025. El equipo de U Interior Design, en colaboración con Suministros Ibiza, puso en valor este material natural en la proyección de un lobby escultórico que redefine el lujo a través de la materialidad de la piedra natural extraída en la isla.

Espacio Piedra de Ibiza – Lobby «Ibiza’s Soul» U Interior Design. / Amador Toril

El equipo de diseñadores, liderado por Laura Huerta junto a Antonio Guillamón y Laura Pérez, abordó en esta instalación la relación entre lujo, el tiempo y la permanencia. «El espacio hace alusión a la eterna elegancia y convierte un lobby tradicional en una escultura habitable», explican sus creadores.

Para la propuesta se utilizaron distintos tipos de Piedra de Ibiza: la Gris-Pieles, que conserva su textura natural; la Gris-Rayado, de superficie lineal y cepillada; y la Roja-Forro, inspirada en los muros de piedra que delimitan los caminos de la isla. Cada una de estas variedades se centra en reflejar la esencia mediterránea y el respeto por la tradición arquitectónica de Ibiza.

‘Sunset Biscuit’, premiado en Casa Decor. Espacio Piedra de Ibiza – Lobby «Ibiza’s Soul» U Interior Design. / Amador Toril

Precisamente, el espacio ‘Piedra de Ibiza - Ibiza Soul’ fue premiado en esta última edición de Casa Decor por el suelo ‘Sunset Biscuit’, que se llevó el premio al Mejor Diseño Original de Profesional. Este suelo, creado especialmente para la ocasión, «reivindica la belleza imperfecta y salvaje de los mármoles más difíciles, esos que muchas veces se descartan por sus vetas caprichosas o su carga cromática excesiva». El jurado valoró la ejecución técnica y la carga estética de ‘Sunset Biscuit’, un pavimento donde las juntas no se disimulan, sino que se convierten en parte esencial del diseño, rindiendo homenaje a las galletas artesanas.