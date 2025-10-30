Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El almacenaje (para casi todo) que arrasa en Ikea: ordena sin esfuerzo por menos de 13 euros

La nueva serie del gigante sueco es funcional, minimalista y asequible

Tienda de Ikea

Tienda de Ikea / FERNANDO AGUILAR

Jorge López

Jorge López

Hablar de almacenaje ya no es sinónimo de aburrimiento. Hoy, tener la casa ordenada es casi un gesto de estilo. Porque sí, se puede mantener todo en su sitio y hacerlo con gusto, sin gastar mucho dinero en ello. En este equilibrio entre organización y estética, IKEA vuelve a acertar con su colección FJÄDERHARV, pensada para que poner orden sea tan inspirador como decorar.

La serie tiene ese encanto de las piezas bien pensadas: funcionales, discretas y bonitas. Está formada por cajas, organizadores y pequeñas cómodas de líneas suaves y colores neutros —en blanco o gris antracita— que se adaptan fácilmente a cualquier rincón del hogar. Lo mejor es que combinan a la perfección con las estanterías más conocidas de la marca (sí, incluso con la icónica KALLAX), creando una sensación de orden visual y armonía total.

Mil usos en un solo diseño

Lo bueno de esta colección es su versatilidad. Las cajas con tapa sirven para esconder papeles, cables o esos accesorios que siempre acaban dando vueltas por la casa. La minicómoda con cajones es ideal para el escritorio o el tocador: cabe de todo, desde material de oficina hasta maquillaje. Y el organizador de sobremesa es el aliado perfecto para mantener el caos diario bajo control. Si eres de los que pierde los cargadores o las llaves con frecuencia, esta serie te hará la vida mucho más fácil.

Una de las grandes ventajas de FJÄDERHARV es su capacidad para adaptarse a distintos espacios. En la oficina o el despacho mantiene la superficie despejada; en el salón se integra en las estanterías sin romper la estética; en el recibidor es perfecta para guardar lo imprescindible. Incluso en el armario o en una zona de manualidades queda genial y práctica a la vez.

Todos los productos están hechos con cartón reciclado y acabado en papel, una elección sostenible que demuestra que el diseño también puede cuidar del planeta.

Imagen de las cajas de almacenaje

Imagen de las cajas de almacenaje / IKEA

Y los precios son otro de sus puntos fuertes: las piezas más pequeñas empiezan en 2,99 €, mientras que la minicómoda con cajones ronda los 12,99 €.

