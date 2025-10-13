Lidl lanza el invento definitivo para el inodoro por menos de 5 euros: adiós a encender la luz en mitad de la noche

Levantarse en mitad de la noche para ir al baño es una situación tan cotidiana como incómoda. La oscuridad obliga a caminar a tientas o a encender luces demasiado potentes que interrumpen el sueño y deslumbran por completo. En ese breve trayecto, los tropiezos y pequeños accidentes son más comunes de lo que parece, especialmente entre personas mayores, niños o con movilidad reducida. Contar con una iluminación suave y automática puede ser una solución sencilla para moverse con mayor seguridad.

Pensando en ello, LIDL ha puesto a la venta una luz LED para el inodoro con sensor de movimiento, un pequeño dispositivo pensado para facilitar esas idas nocturnas al baño sin tener que encender la luz principal. Su funcionamiento es muy simple: el sensor detecta movimiento en un radio aproximado de dos metros y activa la iluminación solo cuando hay oscuridad en el ambiente. Pasados unos 120 segundos sin detectar presencia, la luz se apaga automáticamente para ahorrar energía.

El aparato se adapta a cualquier taza de inodoro estándar y ofrece hasta ocho colores de iluminación diferentes, que pueden alternarse automáticamente o mantenerse fijos según la preferencia del usuario. Funciona con tres pilas AAA (incluidas), por lo que no requiere conexión eléctrica.

¿Cómo se instala?

Su instalación es rápida y sin herramientas: basta con colocarlo en el borde del inodoro, encenderlo y dejar que el sensor haga el resto. No hay que perforar, pegar ni modificar nada; y puede retirarse fácilmente cuando se desee.

Imagen de la luz LED en el inodoro / Lidl

La luz LED con sensor de movimiento estará disponible en las tiendas físicas de Lidl a partir del 17 de octubre, hasta fin de existencias. También se espera que próximamente pueda adquirirse a través de su tienda online. Su precio es de 4,99 euros.