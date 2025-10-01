Ikea lanza las cestas de almacenaje definitivas: hechas a mano con materiales naturales desde 8 euros

En un hogar siempre hay cosas que no queremos tener a la vista: mantas, juguetes, cables, revistas o pequeños accesorios que terminan acumulándose en mesas y rincones. La diferencia entre una casa desordenada y un espacio sereno a menudo está en cómo se almacenan esos objetos. Las soluciones de almacenaje no solo ayudan a mantener el orden, también pueden convertirse en un elemento decorativo que aporte calidez y personalidad.

Con esa idea, IKEA presenta las cestas MÄVINN, una colección que une funcionalidad y diseño artesanal. Estas piezas están pensadas para organizar la casa de manera práctica, pero sin renunciar a la estética. Sirven para guardar desde ropa o textiles hasta utensilios más pequeños, y su presencia aporta un toque natural y acogedor a cualquier estancia.

Materiales y fabricación

Las cestas están hechas a mano con fibras naturales como el yute, la hoja de palma o fibras de plátano. Estos materiales no solo garantizan resistencia y durabilidad, también hacen que cada pieza sea ligeramente distinta, con variaciones de color y textura que las vuelven únicas. Algunos modelos incorporan detalles en algodón para reforzar bordes o añadir contraste.

La colección apuesta por una paleta de tonos neutros y terrosos: beige, marrón natural y combinaciones con negro. Hay modelos con bordados de colores o rayas que aportan un aire más vibrante. Están disponibles en distintos tamaños y formas, desde cestas pequeñas para el baño o el recibidor hasta formatos más grandes pensados para mantas, cojines o ropa.

Las cestas MÄVINN pueden encontrarse en cualquier tienda IKEA y en su web oficial. Los precios varían según el modelo y van desde los 8,99 hasta los 29,99 euros.

Imagen de las cestas / IKEA

Por todo ello, son un ejemplo de cómo lo cotidiano puede embellecerse. Más que simples contenedores, son piezas que integran el orden en la decoración, transformando el acto de almacenar en un gesto estético. Con precios accesibles y un diseño artesanal, se consolidan como una de las apuestas más versátiles de IKEA para quienes buscan armonía en casa.