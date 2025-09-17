Ikea revive el folclore sueco en una colección que incluye Duralex y es limitada
Es una invitación a reconectar con el pasado, contando historias visuales a través de objetos funcionales
IKEA ha presentado recientemente su nueva colección limitada OMMJÄNGE, que mezcla tradición, artesanía y diseño contemporáneo para dar forma a piezas decorativas únicas. Inspirada en el arte popular sueco del siglo XIX —especialmente en los motivos, estampados y la paleta de colores de aquella época—, la colección busca llevar algo más que decoración al hogar: es una invitación a reconectar con el pasado, contando historias visuales a través de objetos funcionales.
A diferencia de muchos lanzamientos que apuestan por lo minimalista o lo neutro, OMMJÄNGE mezcla estampados geométricos y florales con combinaciones de rosa, azul, naranja o tonos tierra. La responsable es la diseñadora sueca Matilda Hunyadi. En muchos de los materiales y detalles se percibe su interés por los objetos hechos a mano, por las formas propias de la artesanía tradicional.
Entre los productos que componen la colección se encuentran:
- Cojines con fundas de algodón estampado.
- Cestas de ratán y artículos de almacenaje con colores y formas llamativas.
- Lámparas/pantallas de techo metálicas con formas decorativas.
- Taburetes, sillas y muebles pequeños de madera (pino macizo), con patas trineo o estilo sencillo, pero destacando los colores y los tintes.
- Alfombras tejidas, tapices colgantes de algodón, portavelas de cerámica o gres.
- Vasos y platos de Duralex.
Se trata de una edición limitada que esta disponible en IKEA España desde este mes de septiembre. Eso sí, al ser edición limitada, algunos productos podrían agotarse pronto. En cuanto a precios, la colección cubre un rango bastante amplio según el tamaño y la pieza: artículos pequeños como fundas de cojín, vasos, cuencos o portavelas se mueven entre los cuatro y los 10 euros; las piezas intermedias (cestas medianas, muebles de almacenaje pequeños, taburetes) pueden costar entre 20 y 90 euros; los productos más grandes o complejos (alfombras grandes, mesas abatibles) alcanzan precios que oscilan entre los199 y los 229 euros.
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza
- Una influencer de gastronomía en Ibiza: 'La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!
- Un guardia civil fuera de servicio pilla a un ladrón en pleno robo en Sant Antoni
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- En Ibiza podemos mover hasta 90 barcos en un día por fondear en posidonia': una vigilante cuenta su día a día en aguas pitiusas
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores