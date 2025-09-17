Ikea revive el folclore sueco en una colección que incluye Duralex y es limitada

IKEA ha presentado recientemente su nueva colección limitada OMMJÄNGE, que mezcla tradición, artesanía y diseño contemporáneo para dar forma a piezas decorativas únicas. Inspirada en el arte popular sueco del siglo XIX —especialmente en los motivos, estampados y la paleta de colores de aquella época—, la colección busca llevar algo más que decoración al hogar: es una invitación a reconectar con el pasado, contando historias visuales a través de objetos funcionales.

A diferencia de muchos lanzamientos que apuestan por lo minimalista o lo neutro, OMMJÄNGE mezcla estampados geométricos y florales con combinaciones de rosa, azul, naranja o tonos tierra. La responsable es la diseñadora sueca Matilda Hunyadi. En muchos de los materiales y detalles se percibe su interés por los objetos hechos a mano, por las formas propias de la artesanía tradicional.

Entre los productos que componen la colección se encuentran:

Cojines con fundas de algodón estampado.

Cestas de ratán y artículos de almacenaje con colores y formas llamativas.

Lámparas/pantallas de techo metálicas con formas decorativas.

Taburetes, sillas y muebles pequeños de madera (pino macizo), con patas trineo o estilo sencillo, pero destacando los colores y los tintes.

Alfombras tejidas, tapices colgantes de algodón, portavelas de cerámica o gres.

Vasos y platos de Duralex.

Utensilios de cocina / IKEA

Se trata de una edición limitada que esta disponible en IKEA España desde este mes de septiembre. Eso sí, al ser edición limitada, algunos productos podrían agotarse pronto. En cuanto a precios, la colección cubre un rango bastante amplio según el tamaño y la pieza: artículos pequeños como fundas de cojín, vasos, cuencos o portavelas se mueven entre los cuatro y los 10 euros; las piezas intermedias (cestas medianas, muebles de almacenaje pequeños, taburetes) pueden costar entre 20 y 90 euros; los productos más grandes o complejos (alfombras grandes, mesas abatibles) alcanzan precios que oscilan entre los199 y los 229 euros.