"Soy limpiadora profesional y este truco de un minuto para el baño cambiará tu vida"

Cuando se trata de limpiar la casa, el baño es el único lugar que no se debe dejar pasar por alto. Para mantenerlo limpio e higiénico se necesita mucho mantenimiento, que se traduce en bastante trabajo.

Sin embargo, una profesional de la limpieza ha descifrado en las redes sociales el secreto con un consejo que "cambiará tu vida" y que te permitirá ahorrar "horas" de tiempo de limpieza cada semana. Y lo que es mejor, es muy fácil de hacer y puede convertirse rápidamente en un hábito.

Kendra Hennessy, también conocida como @themotherlikeaboss en TikTok , compartió el consejo "genial" con sus seguidores y dijo que lo hace en su propia casa.

Según el profesional, mantiene el baño, o cualquier otra habitación, limpio y ordenado sin apenas tiempo ni esfuerzo.

En el video viral, que cuenta con más de 60.900 me gusta, dijo: "Para la mayoría de las personas, limpiar el baño es una tarea abrumadora a la que deben dedicar mucho tiempo. Y si odias limpiar el baño, hay que buscar opciones".

El truco de los 60 segundos para limpiar el baño

Si haces un pequeño cambio en tu rutina, puedes reducir drásticamente el tiempo que te lleva hacer esta tarea. Kendra recomienda adoptar algo llamado el método "hacer y luego limpiar", que, según ella, solo lleva unos 60 segundos.

Por ejemplo, dijo: "Unas cuantas veces a la semana, después de cepillarme los dientes, limpio el lavabo. Literalmente, me lleva menos de un minuto hacerlo y, luego, no tengo que preocuparme por quitar toda la pasta de dientes, la suciedad y el cabello que se acumulan en él. También limpio la mampara de la ducha mientras me ducho un par de veces por semana. Nuevamente, solo me lleva unos 60 segundos y evita que el jabón, la suciedad y las marcas de agua se depositen en el vidrio".

Kendra explicó que mantener la casa limpia se vuelve "mucho menos complicado" cuando te das cuenta de que no tienes que esperar un tiempo específico para hacer el trabajo, ya que estas pequeñas tareas pueden convertirse en parte de tu rutina. "Estas pequeñas tareas de mantenimiento ahorran horas de mi tiempo de limpieza a lo largo de la semana".