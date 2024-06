Se acabó la freidora de aire: una nutricionista habla claro sobre por qué no debes usarla

En todas las redes sociales aparecen recetas para elaborar con la famosísima freidora de aire o air fryer. Todo parece sano, fácil y rápido. Pero esta no es toda la realidad.

La freidora de aire es el electrodoméstico de cocina más popular del momento. Muchos lo descubrieron durante la pandemia, cuando las recetas se volvieron virales en las redes sociales, afirmando que se podía freír sin la grasa. Este nuevo y brillante dispositivo aparentemente surgió de la nada. La idea de que freír con aire es una nueva técnica de cocina es un mito. Tu freidora de aire es solo un pequeño horno de convección (es el tipo de horno que distribuye uniformemente la temperatura gracias a un ventilador incorporado).

“Yo diría que una freidora es una versión en miniatura de un horno de convección, donde se ha especializado el diseño del aire en movimiento”, asegura Kevin Keenan, profesor de ingeniería en la Universidad de Guelph que estudia tecnología de alimentos. “Hay un movimiento de aire aproximadamente cinco veces más rápido en la freidora que en un horno de convección”.

Además del aire y la bandeja para dorar, en realidad es más un horno de convección optimizado que una nueva tecnología. Dentro de tu freidora, un gran ventilador que se encuentra encima de una bobina de metal caliente, sopla el aire hacia arriba y alrededor del electrodoméstico. Unos canales especializados debajo de la canasta de alimentos dirigen el aire caliente hacia tu comida, creando un túnel de viento a alta temperatura justo en el centro de todo. Gran diseño, pero no es nada nuevo.

Muchas casas tienen hornos de convección, que han existido desde 1967. Sus diseños varían, pero lo fundamental son las bobinas calientes que tienen encima y debajo de la comida, con un ventilador en el medio que hace circular aire alrededor del horno.

Las palabras de una nutricionista

La farmacéutica y dietista más exitosa de la televisión, Boticaria García, ha hablado de en La Sexta sobre este electrodoméstico que venía a sustituir a cualquier otra forma de preparar alimentos por una opción más sana. Aunque ha reconocido que "usa menos aceite, es bueno para la salud y bueno para el bolsillo y hay menos sustancias tóxicas paar la fritura", Boticaria también ha querido dejar claro que tiene sus inconvenientes.

Según el punto de vista de la especialista en nutrición, la freidora de aire "tarda más, el tamaño del aparato condiciona las raciones y no sirve para todos los productos". Además del tiempo que dedica este electrodoméstico a cocinar los alimentos, la experta también ha querido poner el foco en otro asunto: "Depende de qué solemos cocinar en casa. Si como muchos fritos, pues te va a ayudar a disminuir la cantidad de aceite, pero si no comes muchos fritos y empiezas a dejar de cocinar al vapor o verduras frescas por meter cosas en el cacharro, pues no. Puede ser contraproducente".

La freidora de aire... no fríe

Muchos usuarios de la freidora de aire colocan papel de cocina o de aluminio debajo de la comida. Si haces esto este electrodoméstico deja de ser convección para convertirse en un horno normal. Al bloquear el camino directo del flujo de aire hacia los alimentos estás eliminando por completo la parte ingeniosa de una freidora.

La freidora no fríe nada. El aceite tiene un “flujo de calor” significativamente mayor que el aire, lo que mide la rapidez con la que el calor se transfiere a la comida. La fritura con aceite se produce entre 10 y 30.000 vatios por metro cuadrado, pero la fritura con aire ni siquiera se acerca. Alto flujo de calor significa que se desarrollará una corteza crujiente rápidamente antes de que se escape el agua, la máxima enemiga del dorado y crujiente.

“[Freír al aire] no tiene la capacidad de freír como lo haría en aceite”, dijo Keenan. “Cuando pones comida en con aceite caliente, su tasa de calentamiento es aproximadamente 100 veces mayor que con aire caliente”.