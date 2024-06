Estos son los mejores y peores protectores solares de 2024 según la OCU

Con la reciente noticia de que Sanidad ha prohibido la venta de seis protectores solares en España, a los consumidores les surge la duda de qué cremas solares son las mejores y las peores para protegerse de los dañinos rayos del sol.

El factor de protección solar (SPF o FPS) indica el número de veces por el que se multiplica el tiempo que se puede permanecer al sol sin quemarse. Pero aunque no se queme, la piel sufre. Incluso las cremas que ofrecen un índice de protección solar más elevado no bloquean el paso de las radiaciones ultravioletas, por lo que no protegen al 100%.

Factores 15 a 25 son de protección media.

son de Los factores del 30 al 50 ofrecen alta protección .

ofrecen . Con SPF más de 50 (o 50+) son cremas de protección muy alta.

Sea cual sea tu tipo de piel, debes usar un protector solar. Como mínimo, un producto con índice de protección 15 (y mejor si es superior).

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha analizado los protectores solares que se venden en España para saber cuáles es mejor comprar.

Los mejores protectores solares según la OCU

El análisis realizado por la OCU le ha permitido comprobar que hay 8 cremas solares faciales que sí han demostrado que pueden proporcionar la eficacia prometida, en diferentes segmentos del mercado y con diferentes precios (parafarmacia, supermercado, perfumería).

Estas son:

Avene Crema Solar SPF 50+ acabado invisible

Nuxe Soleil Sun Crema Fundente Rostro SPF50 5

La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 Crema Hidratante SPF 50+

Bioderma Photoderm AquaFluide SPF50+

Yves Rocher Solaire Peau Parfaite Anti-Age SPF 50+

Eucerin Facial Solar Hydro Protect Fluido SPF 50+

Nivea Sun Fluido Facial Ultraligero Triple Protección SPF 50+

Garnier Ambre Solaire Invisible Super UV SPF50+

Los peores protectores solares según la OCU

Para determinar las mejores y peores cremas solares del mercado, la OCU ha comparado hasta 29 productos, entre lociones y espráis, más concretamente 14 solares con SPF30 y otros 15 protectores solares con SPF 50/50+. Entre los elegidos también se encuentran algunos que están pensados para cuidar la piel delicada de los niños.

Todos ellos "cumplen con el factor de protección solar anunciado". Esto para la OCU es una buena noticia porque su uso hace que la piel esté a salvo. Sin embargo, hay un pero muy importante porque "demasiadas cremas de protección solar contienen en su composición filtros que pueden ser considerados disruptores endocrinos". Se refiere a dos compuestos en concreto: homosalate y octocrylene. Dos compuestos que se utilizan como filtros solares químicos y "cuya inocuidad está en entredicho".

Es cierto en muchos casos estos filtros ya no se utilizan a la hora de hacer las cremas solares, pero en muchos todavía se encuentran. En los que han analizado, es decir, en los 29 productos, la Organización de Consumidores y Usuarios lo han encontrado en hasta 8. En todos esos casos, explican que todos los protectores que incluyan ambas sustancias "no pueden ser considerados de buena calidad". La OCU ha explicado que las peores cremas solares del mercado actual, y las cuales penalizan, son las siguientes: