Ni cada semana ni cada dos días: los expertos se pronuncian sobre la frecuencia exacta con la que debemos lavar las toallas del baño

Para muchas personas, cambiar las toallas de baño es una norma semanal. Estás limpio después de una agradable ducha caliente, así que tu toalla debería estar igual que tú. Pero debes saber que una toalla puede acumular, de media, decenas de millones de células muertas de la piel, así como cualquier hongo o bacteria que haya sobrevivido a tu ducha. Dado que las partes íntimas también entran en contacto con las toallas, las secreciones urinarias y anales también se transfieren rápidamente al carro de las toallas sucias.

Aquí hay un poco más de sal para la herida: la mayoría de los inodoros no están tan lejos de la ducha, y se sabe que las gotas de agua del inodoro llegan a todas partes cuando se tira de la cadena... dejando en riesgo la toalla húmeda que cuelga en el baño.

Hablando de humedad, cada momento que se deja secar una toalla tras utilizarla permite que los gérmenes se multipliquen sin control. La atmósfera húmeda tan común en el baño es simplemente perfecta para fomentar el crecimiento de moho y otras cosas indeseables.

Cómo mantener limpias las toallas

Afortunadamente, el cuidado y mantenimiento de las toallas no es exactamente una ciencia espacial; sólo requiere un poco más de esfuerzo del que la mayoría de la gente realiza actualmente. Los expertos recomiendan colgar la toalla de manera que pueda secarse por completo (es decir, no en una pila húmeda sobre el suelo de baldosas o arrugada en la barra de colgar). Además, fomenta la circulación del aire en el baño y un secado más rápido abriendo una ventana o encendiendo un ventilador. Si en algún momento comienza a oler mal, no es el aroma natural de la toalla, es el moho que está proliferando y definitivamente es necesario lavarla.

Incluso si sigues todos esos pasos, no uses más de tres veces sin lavar bien la toalla de baño y asegúrate de usar agua tibia o caliente con detergente, preferiblemente junto con lejía del color apropiado, por si acaso.