Deja de tirar estas 8 cosas por el desagüe del fregadero: consejo de expertos

Desatascar el desagüe del fregadero de la cocina no es divertido (y, a menudo, costoso), pero la mayoría de las obstrucciones son causadas por errores humanos y son completamente evitables. Saber lo que nunca debes tirar por el fregadero de la cocina ayudará a que el agua corra libremente y te librarás de los costosos fontaneros.

Puedes revertir ciertos atascos de tuberías con esa combinación infinitamente útil de vinagre, bicarbonato de sodio y agua caliente, y existen limpiadores químicos de desagües para ayudar a desatacarlo, pero si el problema es más grave, será necesaria la visita de un profesional.

Saber qué alimentos y artículos del hogar mantener fuera del fregadero de la cocina reducirá en gran medida las posibilidades de que se produzca una catástrofe con una tubería obstruida. Esto es lo que no debes tirar por él.

Aceite y grasa

El aceite y la grasa son dos de las sustancias más comunes que obstruyen los desagües. Grandes cantidades de aceite de cocina que quedan en la sartén o un montón de grasa de tocino sobrante del desayuno son formas seguras de acumular suciedad en las tuberías de la cocina con el tiempo.

El aceite debe enfriarse completamente y colocarse en un recipiente sellado antes de tirarlo.

Mayonesas, aderezos...

Lo mismo ocurre con los alimentos grasos, incluidos los aderezos para ensaladas, la mayonesa, los adobos y más. Si bien una pequeña cucharada de mayonesa puede no causar un problema, tirar una botella entera de aderezo balsámico o adobo teriyaki que guardábamos ya caducado en la despensa podría causar obstrucciones.

Los alimentos con alto contenido de aceite no se pueden convertir en abono y deben tirarse a la basura.

Café

Si preparas una taza de café todas las mañanas, desechar los posos es solo parte de la rutina. Los posos de café se pueden convertir en abono, pero no deben tirarse por el desagüe. Con el tiempo, los posos de café se acumularán en las tuberías y provocarán una acumulación.

Harina

Si has visto lo que le pasa a la harina cuando se mezcla con agua, sabrás por qué no es buena idea tirarla por el desagüe. Imagínate una masa de pan densa tratando de abrirse camino a través de sus tuberías. No es bonito.

Si te sobra harina de un proyecto de repostería o de una receta, debes convertirla en abono o tirarla.

La harina es enemiga del fregadero / Pixabay

Suciedad y tierra

El fregadero de la cocina parece el lugar perfecto para transferir una planta de interior de una maceta a otra, pero la tierra y otros tipos de suciedad pueden obstruir muy fácilmente el desagüe.

Si puedes hacerlo sin dejar caer más de unos pocos gránulos por el fregadero, probablemente no ocurra nada grave. Si se trata de un montón de macetas, sería prudente realizar esta actividadalejadao de la cocina.

Arroz y pasta

A menos que tenga un triturador de basura, no deben tirarse restos de comida por el desagüe. El arroz y la pasta pequeña son especialmente complicados ya que pueden pasar la protección del desagüe y terminar en tuberías en las que no deberían estar.

Para detener una obstrucción a base de almidón antes de que suceda, deseche los granos y la pasta sobrantes en la pila de abono o en el contenedor de basura.

Productos de papel

No hay productos de papel que deban tirarse por el desagüe, ni siquiera aquellos hechos de material fino y compostable. Dicho esto, ciertos productos de cocina, como platos, tazones y servilletas, se pueden convertir en abono.

Pinturas

Debido a que la pintura es líquida, puede parecer una candidata para el fregadero de la cocina, pero no lo es. La pintura puede adherirse a las tuberías y, una vez que se seca, puede convertirse en un problema grave de fontanería.

Un truco genial para deshacerse de la pintura vieja: la arena para gatos. Mezcla un poco de basura con la lata de pintura vieja hasta que se solidifique y tírala a la basura.