¿Caduca el repelente de mosquitos?: Los expertos dan la respuesta

Siempre es una agradable sorpresa cuando estás sentado en la playa o caminando por el campo y descubres que los mosquitos, los flebótomos y otros bichos que esperabas no te pican porque te ha puesto repelente de insectos. Pero en ocasiones por mucho que te hayas puesto, sí te pican. Esto es porque posiblemente esté caducado.

Afortunadamente, la buena noticia es que, si bien la mayoría de los repelentes de insectos y repelentes de insectos caducan, lleva mucho tiempo. Y la fecha de vencimiento, si hay una en el envase, en realidad no significa mucho más que "puede que no funcione tan bien".

Duración del repelente

La duración del repelente de insectos depende principalmente de los ingredientes que mantienen a raya a los insectos, también conocidos como ingredientes activos. El DEET (N,N-dietil-meta-toluamida) es el ingrediente activo de muchos repelentes de insectos potentes, especialmente los utilizados por excursionistas o campistas en bosques o selvas profundas y, en teoría, tiene una vida útil infinita.

Esto se debe a que la cantidad de DEET no tiene nada que ver con la eficacia del repelente de insectos; determina cuánto tiempo funciona. Según la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, un repelente de insectos con un 20 por ciento de DEET protegerá durante aproximadamente cinco horas; rociar con 7 por ciento de DEET protegerá durante dos o tres horas. Aparentemente, es por eso que debes omitir las combinaciones de protector solar y repelente de insectos. El protector solar debe aplicarse con mucha más frecuencia que el repelente de insectos.

La picaridina, una alternativa común al DEET, también tiene una vida útil casi infinita, y el IR3535 tiene una vida útil de aproximadamente dos años antes de comenzar a descomponerse.

Es probable que los repelentes de insectos naturales, que utilizan principalmente aceites esenciales como ingredientes activos, pierdan su eficacia más rápidamente que los aerosoles químicos y sintéticos. Los aceites esenciales más utilizados son el de romero, limoncillo/citronela (vida útil de dos a tres años), tomillo (de tres a cuatro años) y menta (de cuatro a cinco años). Entonces, dependiendo del porcentaje de esos aceites en el repelente, es posible que comience a ver una disminución en la efectividad después de aproximadamente dos años.

Una forma rápida, aunque no infalible, de probar un repelente natural es rociar unas cuantas gotas y oler el aire. Si ya no tiene mucho olor, probablemente no sea tan fuerte como antes. No le hará daño, pero es posible que no funcione tan bien.

Conclusiones básicas