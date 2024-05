Adiós a las moscas y mosquitos este verano: con esta lámpara (rebajada) se acabaron los molestos insectos

Empiezan a subir las temperaturas y con ellas la proliferación de mosquitos y moscas. La razón de que se multiplique su presencia en verano es porque con el calor aumenta sus ciclos reproductivos. Y además hay una mala noticia: este año 2024 va a haber muchos más de estos insectos.

Los episodios de lluvias fuertes y el ascenso de temperaturas que están en la raíz de la aparición masiva de estos insectos están ligados al cambio climático. El mes pasado se convirtió en el abril más caluroso en la superficie de la Tierra desde que hay datos, con lo que el planeta ha encadenado 11 meses consecutivos con récords mensuales de calor, una tendencia iniciada en junio de 2023 al calor de un nuevo episodio de El Niño. Son datos del último boletín climático del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, dependiente de la Comisión Europea.

Y luego está el problema que hay con los pájaros. Los animales voladores insectívoros -pájaros y murciélagos, sobre todo- son claves para controlar las poblaciones de insectos. Un solo murciélago come 1200 insectos en una hora. Una sola golondrina come 850 en un día. Y están desapareciendo de nuestros pueblos y ciudades.

Acaba con las moscas y mosquitos sin insecticidas

Hay muchos métodos naturales para acabar con los mosquitos que no implican los insecticidas, que dañan el medioambiente y pueden perjudicar a niños y mascotas. Si tenemos una casa grande y aislada, los jardineros suelen instalar trampas de dióxido de carbono para hacer hostil el entorno en el que se supone que van a depositar sus huevos. Se trata de bombonas de CO2 que se colocan a varios metros de los lugares más frecuentados del jardín. Cuando llega el calor, es posible trasladar al balcón un remedio habitualmente útil contra los mosquitos comunes. Unas plantas de menta y lavanda colocadas en el dormitorio mantendrían alejados a los mosquitos tigre por la noche.

Abarca un espacio máximo de 60 m² pudiéndose colocar directamente en el suelo o colgado en el techo con sus cadenas incorporadas. Al no utilizar químicos, no contaminan ni emanan gases tóxicos lo que hace que sea ideal para humanos y mascotas ya que además no mancha acumulando en la bandeja todos los insectos que mata para que puedas vaciarla directamente en la basura.

Solo necesita un botón para encender y sus bombillas son totalmente reemplazables pudiéndose usar las 24 horas del día. Las medidas son de 38 x 8 x 27 cm.