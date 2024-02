Los cortes de pelo y peinados que no te debes hacer en 2024: ya no se llevan

Hay cortes de pelo que nos echan 10 años encima y otros que nos los quitan. No solo el maquillaje es la forma de parecer más jóvenes, sino que el cabello cumple un papel fundamental en este sentido.

Además de optar por un peinado que nos favorezca, hay algunos que estuvieron de moda en 2023 pero que en 2024 ya no se llevan. Aunque no quieras ser una esclava de la moda, nunca viene mal fijarse en las nuevas tendencias para adaptar algún estilo a tu forma de vida.

Por otra parte, a partir de los 50 años, es natural que el cabello experimente cambios fruto del envejecimiento capilar. Hablamos del adelgazamiento del pelo -se vuelve más fino-, baja la densidad y la velocidad de crecimiento, así como se produce una pérdida de pigmentación y de ahí que gradualmente se vuelva más canoso.

De la misma forma, los cortes y peinados que se llevan este invierno evolucionan hacia otros más prácticos de cara a la primavera y el verano de 2024.

Lo que se lleva esta primavera - verano

Llega el momento de soltar y decirle adiós a esos looks que cubrían medio rostro, moños con mucho gel o con línea en zigzag de ‘amo los años 90 y los 2000’. El 2024 ha decidido que es hora de dejar atrás ese aire clásico y nostálgico para apostar por opciones más minimalistas y naturales.

Lo que ya no debes hacerte en el pelo es la media coleta tradicional con mechones sueltos. Ahora debes subir la altura de la cola y pulirla bien, sin mechones sueltos, que puedes lograr con un cepillo fino de cerdas naturales.

El recogido o moño bajo con la raya en medio tampoco se lleva. En su lugar, hazte el moño sin raya y no tan pegado a la cabeza. Queda más natural y será tendencia.

Es hora de decirle adiós al cabello liso con línea al lado, un peinado icónico que seguramente sueles llevar de lunes a viernes a la oficina. Este será reemplazado por un look más desenfadado o natural con línea en medio y ondas sueltas, básicamente se trata de lograr un efecto de ‘recién levantada’. Solo es cuestión de secarlo al natural y evitar por completo secadoras o planchas para el cabello, finaliza con un aceite natural con vitaminas o una crema para peinar ondas, moldéalo ¡y ya lo tienes!