Los 5 cortes de pelo que triunfan en 2024 y que sirven para todas las melenas

La llegada del nuevo año trae también nuevas tendencias en el cabello. Cortes de pelo que triunfaron en 2023 hoy ya se están desterrando y, como viene a ser habitual, es en las pasarelas donde vemos qué tipos de peinado van a triunfar este 2024.

Las modas van y vienen, así que en 2024 veremos cómo se reinventan algunos cortes clásicos y volveremos a tender a una melena natural, casi virgen.

Los desfiles más importantes ya han hecho sus propias apuestas sobre lo que se llevará y no se llevará este 2024. Comenzando por los flequillos que van desde un XXL a un baby bang, o los colores tendencia.

Moños

Este año el tipo de moño que se va a llevar es el que queda bajo, casi a la altura de la nuca. Dior recupera el moño francés. En esta ocasión nos olvidamos de la raya, no existe. Todo el cabello será peinado hacia atrás, sin necesidad de pulir, puesto que lo importante es que se vea natural. La altura de este recogido pasa de ser baja a media. Si con el moño francés no te apañas, recuerda que lo importante es que el moño de este año no es pulido y sin raya.

Recogidos

En 2024 regresan los medio recogidos, es decir, coger dos mechones de la parte de delante y atarlos atrás, en plan colegiala. Este recogido va atrás a la mitad de la cabeza o alto por encima de la coronilla. Recuerda que en 2024 podrás decorar este recogido con algún moño o lazo, ya que nos encontramos inmersos en la tendencia coquette.

También puedes tirar de las trenzas si tienes media melena o pelo largo. Están a la última.

Lisos y ondas

2023 fue la locura de conseguir melenas largas con peinados que parecen recién salidos de la peluquería. De recuperar la tradición de peinarse con rulos o lisos perfectos como una tabla de Givenchy S23, a recuperar las ondas naturales del cabello, como en Chanel S24.