Este peinado de moda que arrasa en TikTok te puede dejar calva

Cuando algo se pone de moda en las redes sociales miles de personas se lanzan a unirse a ella sin pararse a valorar las consecuencias que puede tener esta tendencia.

Uno de los peinados que está arrasando en las redes sociales es el 'clean look'. Todas las influencers lo imitan en sus perfiles y se trata de un peinado minimalista que otorga un aspecto elegante y sofisticado que deja el rostro bien despejado y a la vista.

El look limpio o clean look se vio por primera vez en algunas it girls, como Hailey Bieber o Bella Hadid. Desde entonces, ha sido reproducida miles de veces en las redes sociales (y especialmente en Tik Tok).

El peinado se basa en estirar muy bien el pelo hacia atrás y recogerlo en un moño o cola, lo que al parecer hace que se estire la mirada y quienes lo realizan aseguran que se consigue un efecto lifting instantáneo.

El clean look en el peinado consiste en estirar muchísimo el pelo hacia atrás, usando para ello algún producto que lo deje brillante o con efecto espejo.

Te puede dejar calva

Sin embargo, la dermatóloga Paloma Borregón ha alertado sobre esta moda. Como el peinado suele realizarse con el pelo húmerdo, porque así se consigue de mejor forma el efecto tirante, corremos el riesgo de debilitar el cabello, ya que cuando este está mojado es muhco más débil.

La doctora advierte de que el pelo muy tirante y recogido tiene un mayor peso, por lo que puede hacer que s ecaiga, lo que se llama alopecia por tracción.

Por ello, si abusamos mucho de este tipo de peinado el cabello se caerá definitivamente y nos aparecerán calvas en el nacimiento del cabello, sobre todo en la zona de las entradas.