Mira si tu lavadora tiene este símbolo antes de echar lejía en el cajetín: podrías estropear tu ropa

La lejía es un producto muy eficaz a la hora de blanquear, desinfectar o eliminar manchas de la ropa, sea blanca o de color. De hecho hay lejía que sirve para la ropa de color; es un producto específico para que no estropees las prendas con esas manchas blancas típicas de la ropa que se crean cuando las salpica la lejía convencional.

Antes de lanzarte de lleno y empezar a usar lejía en la lavadora debes considerar los siguientes puntos:

Debes usar guantes cuando uses lejía.

La lejía siempre debe diluirse antes de usarla.

No debes mezclar lejía con otros productos de limpieza del hogar.

Nunca te pongas lejía en la cara ni en los ojos.

Abre una ventana para eliminar el olor a lejía de su casa.

Utilizar la lejía en la lavadora

La lejía se puede utilizar en la lavadora por dos razones diferentes:

Limpiar la ropa

Limpiar la propia lavadora: realizando un ciclo de lavado sin ropa, solo con agua caliente y un chorro de lejía.

Para estos usos hay dos tipos de lejía: El blanqueador con oxígeno , o blanqueador que no destiñe, no es tan agresivo como el blanqueador con cloro y se puede utilizar tanto en ropa blanca como en ropa de color. Este blanqueador no debe usarse sobre lana, cuero o seda.

El blanqueador con cloro , por otro lado, funciona bien en materiales resistentes. También es excelente para eliminar manchas muy viejas y difíciles de quitar. Si estás usando este tipo de lejía, ¡debes usarla lejos de los niños y los animales! Y este tipo de lejía no debe usarse en lana, caucho, seda, acetato y mezclas de lana.

¿Dónde se pone la lejía en la lavadora?

Este producto debe añadirse en el cajetín específico para ella, indicado con un triángulo. Si tu lavadora no cuenta con este apartado, puedes mezclar la lejía con el detergente y echar ambos en el cajetín del detergente.

La lejía puede decolorar las prendas. Por eso, debes comprobar que no hayan quedado restos de lavados anteriores al lavar la ropa oscura, pues terminarían manchando tus prendas de color. Recuerda utilizar la lejía con temperaturas inferiores a 50ºC si no quieres dañar tu ropa.

¿Con qué frecuencia debo blanquear mi lavadora?

Limpiar la lavadora con regularidad la mantendrá limpia, con un olor fresco y libre de bacterias. Debes intentar limpiar tu lavadora con lejía cada seis meses.

Pero recuerda, si quieres limpiarla con mucha frecuencia, puedes probar estas soluciones: bicarbonato de sodio, vinagre blanco y productos especializados. La limpieza general también hará maravillas; por ejemplo, mantendrá limpios el filtro, el tambor y la junta.