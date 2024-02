El poder desinfectante de la lejía ha hecho que, en los últimos tiempos, se haya convertido en un imprescindible en los hogares. No hay ninguna duda de sus cualidades en este sentido, pero para muchos es un producto algo fuerte, de ahí la necesidad de encontrar alternativas naturales y residuo cero a la lejía convencional.

Sus propiedades son varias. Además de acabar con los gérmenes de la casa, tiene capacidad desodorizante, así que neutralizará el olor. También cuenta con el poder de blanquear y quitar las manchas.

No obstante, no todos sus usos son positivos. Debes tener en cuenta que no es para nada recomendable mezclar la lejía con otros productos de limpieza ya que esto podría terminar provocando problemas respiratorios.

Alternativas a la lejía

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es una alternativa sostenible a la lejía convencional. Posee propiedades desengrasantes, desincrustantes, desodorantes y blanqueantes. Lo mejor de todo es que es un elemento 100% natural, biodegradable y muy asequible. Resulta ideal para la limpieza y desinfección del baño y otras superficies, mezclándolo con agua y pulverizando. Para blanquear la ropa, basta con agregar bicarbonato de sodio al detergente en polvo en la lavadora.

Remedios caseros

Se han observado buenos resultados con el vinagre blanco. Sobre todo en el baño y su ácido (acético) también es capaz de matar las bacterias y es un excelente limpiador para los azulejos de la pared. No hay que confundirlo con el vinagre de vino blanco. Hablamos de un vinagre específico para la limpieza. Puro se puede usar para manchas concretas y en superficies que sean resistentes, pero para una limpieza general basta con usarlo diluido: 4 partes de agua y una de vinagre.

Ácido cítrico

El ácido cítrico se utiliza mucho en la limpieza de las casas, tanto en baños como en otras estancias. Se comercializa en forma de polvo en color blanco y textura suave. Es soluble al agua, incoloro y biodegradable. Se puede usar para eliminar cal y otras manchas. Es conocido por sus propiedades de limpieza, especialmente debido a su capacidad para disolver minerales y actuar como un agente desincrustante.

Percarbonato de sodio

Es un producto de textura muy similar a la del bicarbonato de sodio. También se conoce como agua oxigenada sólida, aunque es totalmente benévolo con el medioambiente. Entre sus cualidades: es blanqueante, antimanchas y desinfectante. Es más, el percarbonato de sodio es especialmente práctico para la limpieza de la ropa, pues ayuda a eliminar las manchas difíciles, como las de sangre en la ropa. También es muy efectivo para limpiar baldosas y juntas.

Oxígeno activo

El oxígeno activo es el desinfectante natural más efectivo (incluso mucho más que la lejía, según apuntan algunos expertos) y, por lo tanto, ecológico ya que no es corrosivo, no produce residuos y reduce el consumo de agua. Además, en cuanto a sus usos hay tantos como tu mente pueda imaginar: limpieza de superficies, lavado de ropa, suelo, tratamiento de piscinas e incluso para el cuidado personal o dermatológico.