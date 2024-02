Adiós a las patatas fritas blandas: un truco revolucionario hace que aunque pertenezcan a unas sobras siempre las tendrás crujientes como recién hechas.

Si alguna vez has pedido patatas fritas para llevar y cuando has llegado a casa las has notado blandas y como mojadas, debes saber que esto no te va a ocurrir nunca más.

Ya sabemos todos que las patatas fritas no se pueden recalentar en uno de los electrodomésticos que más utilizamos para este tipo de función: el microondas. Si lo haces las patatas quedarán húmedas y blandas y no querrás comerlas.

El truco

Según un experto en alimentos , hay otro electrodoméstico que puedes usar para garantizar que las sobras de patatas fritas estén crujientes en todo momento, y es algo que probablemente ya tengas después de su reciente auge y popularidad.

Los expertos de PureWow aseguran que todo lo que necesitas hacer para asegurarte recalentar este plato y que quede crujiente en tan solo cinco minutos es meter las patatas fritas en una freidora. Cuatro minutos a 190 ° C deberían ser suficientes para recalentar las patatas fritas y devolverlas a su gloria crujiente sin que queden empapadas.

Si no tienes una freidora, no te preocupes. Puedes utilizar un horno normal para recalentar las patatas fritas. Precalienta el aparato a 220 ° C y cubre una bandeja para hornear con papel de cocina o papel de aluminio. Luego, coloca las patatas fritas en la bandeja en una capa uniforme y cocínalas entre 5 y 10 minutos, o hasta que estén bien calientes y crujientes.