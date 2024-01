Tener un hogar equilibrado va más allá de la limpieza y la decoración. La vinculación entre el lugar donde vivimos y nuestra situación emocional es innegable.

Lo ideal es realizar una limpieza energética una vez al mes, pero si no es posible, sí que es importante que lo hagas cuando estés pasando una mala racha o en estos momentos clave.

¿Cuándo hacer una limpieza energética del hogar?

Cuando entras a vivir a una nueva vivienda las malas energías de los inquilinos anteriores pueden quedarse. Debes realizar un 'reseteo energético' para hacer que sean tus propias energías las que estén presentes.

Si estás pasando por una mala racha de suerte, que sientes que todo te sale mal... desbloquea las malas vibraciones. Empieza por mover algunos muebles, tira las cosas más viejas...

Después de haber estado enfermo o haber sufrido un periodo de ansiedad o estrés si tienes la posibilidad tira tus sábanas viejas y hazte con otras nuevas.

Cómo se hace una limpieza energética de la casa

El punto básico es limpiar y ordenar. Deshazte de cosas viejas que no uses, quita de en medio cajas o trastos que no utilizas o están rotos.

Tu gran aliada es la sal. La sal es un elemento purificante desde tiempos ancestrales. Una forma muy fácil de hacer una limpieza energética es colocar un puñadito de sal natural en cada esquina de la casa durante 24-48 horas. Esto ayudará a absorber la energía estancada o de baja vibración que tiende a acumularse ahí. Después la aspiras o la limpias y la tiras inmediatamente fuera de casa. Es importante que la sal sea natural, la que se usa para comer no vale porque está refinada.

La sal también te sirve para fregar el suelo en cualquier momento. Échale un puñado de sal al agua con jabón y friega con normalidad.

La llamada "madera de los santos" es una práctica ritual que se ha empleado en sus orígenes en ceremonias de sanación desde el imperio Inca. Hoy en día, el palo santo proviene solo de árboles que han muerto por causas naturales y su función es la de depurar de forma sencilla cualquier espacio de manera muy sencilla.

¿Cómo se usa el palo santo en una limpieza energética? Simplemente, con la ayuda de un mechero o cerilla, enciende una varilla y deja que arda la llama hasta un minuto, sóplala y camina por el espacio que quieras limpiar.

Limpieza con fuego

La limpieza con fuego es de las más poderosas al involucrar a uno de los elementos más potentes. El fuego es de los más respetados en el mundo espiritual y energético debido a su enorme capacidad para purificar y proteger. El fuego tiene el poder de neutralizar las energías, romper con cualquier mala vibración y destruir todo tipo de estancos energéticos en tu casa.

La manera más sencilla de hacer esta limpieza con fuego es con velas. Ahora bien, el tipo de velas o veladoras que utilices durante tu ritual es muy importante: cuenta desde el material de la vela, si es hecha al mano, el color, el aroma y el tamaño. Lo ideal es que las que decidas usar sean artesanales y con ingredientes naturales. Cuando hagas tu limpieza, aprovecha la oscuridad de la noche para que el fuego resalte. Prende tres velas en tu sala principal sobre un plato, de preferencia de color blanco. Cuando se trata de una limpieza energética, el mejor aroma es la canela, la vainilla o el sándalo