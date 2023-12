Muchos de nosotros nos damos cuenta de que las especias han caducado, quizá incluso hace años, en el momento en que las buscamos para un plato que estamos preparando.

Pero surge la pregunta de si se pueden utilizar o si son malas para nosotros. La cuestión es si consumirlas después de la fecha de caducidad entraña algún riesgo. Y si pueden hacer algún daño en caso de que los ingiramos por error.

Así se utilizan las especias caducadas hace más de 2 años

La verdad es que las especias no son perjudiciales si se utilizan después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Sin embargo, no pueden utilizarse para enriquecer nuestros platos. Ya no tendrán las características organolépticas por las que las compramos. El sabor ya no será el mismo y, por tanto, añadirlas a las recetas no aportará ningún sabor.

Debemos utilizar trucos para que duren más. Por ejemplo, podemos comprarlas enteras siempre que sea posible. Si se compran troceadas, conservarán su sabor, ya que no se muelen, lo que hace que pierdan sus aceites esenciales y su sabor. En general, las especias enteras conservan su sabor incluso después de tres años. En cambio, las especias molidas perderán sus características a los dos años como máximo.

Cuando se trata de hierbas secas y especias molidas, hay que procurar no guardarlas cerca de fuentes de calor, en lugares húmedos o soleados. Además, los recipientes deben estar herméticamente cerrados para evitar la formación de insectos y gusanos.

Cómo saber si se pueden seguir utilizando en la cocina

Es inútil añadirlos a las preparaciones si no desprenden los sabores tradicionales. La receta no saldría perfecta y correríamos el riesgo de desperdiciar los alimentos utilizados y el tiempo en un plato decepcionante. Así que debemos confiar en nuestros sentidos. El olor y el color tendrán que ser inalterables para pensar siquiera en utilizarlos en la cocina. De lo contrario, mejor desistir. El coste de las especias no es tan insignificante como para decidir tirarlas a la basura en caso de no poder cocinar con ellas. Así que aquí tienes cómo utilizar las especias caducadas de formas alternativas.

Lo primero que se te ocurre es utilizarlas como fragancia ambiental. Aunque hayan perdido su aroma, al permanecer sin abrir en los tarros habrán conservado un leve perfume que puede refrescar el olor de armarios, zapateros y cajones. Basta con meterlos en bolsitas de tejido apretado y colocarlos entre la ropa y las sábanas. Si queremos difundir estos agradables olores por toda la casa, debemos hervir las especias y colocar la infusión en las habitaciones.

Otros usos

Las especias picantes pueden utilizarse para ahuyentar a los insectos de las plantas. Basta con espolvorearlas en el suelo para evitar la infestación. Por supuesto, el efecto será tanto menor cuanto que las especias habrán perdido su olor.

Para los que tengan dotes artísticas, las especias caducadas podrían ser ideales para crear tintes y colores para dibujos y pinturas. Los colores naturales son sin duda los más bellos y realistas.

Algunas especias también pueden utilizarse para lavar la ropa. El romero, por ejemplo, puede eliminar los malos olores de la ropa. La pimienta negra preserva los colores de la decoloración. Prueba a echar un par de cucharadas en el cesto de la lavadora, teniendo cuidado de guardar las especias en una bolsita de malla.