Una casa con buen olor gana en atractivo como no podría hacerlo de ninguna otra forma. No obstante, no servirá de nada si no combinamos este perfumado de las estancias con una limpieza habitual. Ambos factores suelen ir bastante unidos, ya que no hay habitación que mantenga un aroma neutro si no neutralizamos la suciedad y los restos con cierta frecuencia.

Poner una pastilla de jabón debajo de la almohada: la increíble solución que más gente hacer al dormir En el tema de olores, cada uno tiene sus gustos. Si bien en Navidad la inmensa mayoría opta por los perfumes y aromatizadores dulces, hay quien detesta este olor empalagoso. La canela, la manzana o la vainilla son solo algunos de los olores a los que se recurre con más frecuencia. No hace falta que recurras a los catálogos incesantes con miles de opciones o dudes entre velas o ambientadores; te lo ponemos muy fácil para crear una solución económica y al alcance de cualquiera. Es tan sencillo como comprar una pastilla de jabón de algún olor que te resulte suficientemente atractivo y la partas en varios trozos. Antes de aplicar este truco, debes hacer una limpieza más profunda de la habitación en la que quieras colocar tus nuevas pastillas ambientadoras. Ventila la estancia entre unos 15 y 20 minutos para renovar corrientes de aire y que reine el frescor en la casa. Por otro lado, en el caso del salón y las habitaciones, céntrate en el polvo. Pasa una bayeta de microfibra por adornos y superficies y acaba con el polvo. Recuerda que lo más conveniente es hacer una limpieza de arriba a abajo, de tal forma que el polvo que caiga hacia abajo no arruine el trabajo previo que venimos haciendo. Ahora, deja el suelo impoluto pasando la escoba. Es la hora de colocar tus nuevos ambientadores. Coge estos fragmentos de pastillas de jabón y échalos dentro de lugares en los que pasen desapercibidos. Puedes aprovechar los jarrones vacíos para meterlo o usar los rincones ciegos, como las partes de atrás de los cuadros. Estos trozos desprenderán el perfume por toda la casa y se plantean como una alternativa barata, sencilla y discreta. Perlas de limpieza en la alfombra Otro truco muy habitual es el de echar perlas de detergente en la alfombra. Ahora que ha llegado el frío, las alfombras comienzan a reinar en el salón. Estos textiles, si bien son unos fantásticos aislantes para el frío, también tienen su complicación a la hora de limpiar. El pelo suele absorber la suciedad con más facilidad, así que lo más conveniente es que, en cuanto puedas, pases la aspiradora. Puedes aprovechar este momento para repartir un olor muy agradable echando las perlas sobre la alfombra y absorbiéndolas con la aspiradora, de tal forma que al pasarla perfume el entorno.