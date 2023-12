Vas al supermercado y, en la sección de pan y dulces, encuentras una enorme variedad de galletas. Ah, pero tu eres celiaco y no toleras el glúten. Con lo que no te puedes comer ninguna de esas galletas que tienes delante de tus ojos. Sobre todo porque, salvo excepciones, los supermercados suelen tener una sección que mezcla la dietética con las distintas intolerancias alimentarias; evitando que los productos se mezclen y así la posibilidad de crear confusión. Ya sabemos que las consecuencias de una intoxicación por gluten pueden ser muy malas.

Pero después, llegas a la sección dietética-intolerancias alimentarias y siempre te encuentras con las mismas galletas, donde casi no hay variedad. Pero no te preocupes, porque te voy a ofrecer la receta para preparar unas deliciosas galletas libres de gluten. Además, tan solo necesitarásn tres ingredientes (puede que cuatro) y verás que es muy sencilla de preparar.

Pues arrancamos con los tres (igual cuatro) ingredientes. Necesitarás 50 gramos de manteca sin sal, 50 gramos de azúcar y 150 gramos de harina sin gluten. ¿Y por qué pueden ser cuatro ingredientes? Porque cuando me refieron a harina sin gluten hablo de los preparados de harina sin gluten que venden en los supermercados, que suelen ser una mezcla de diversos ingredientes entre los que se encuentra la goma xantana, muy utilizada en las recetas sin gluten ya que ayuda a compactar (básicamente lo que hace el gluten). Pero si no encuentras este preparado, también puedes dividirlo en dos ingredientes: 100 gramos de almidón de maíz o maicena y 50 gramos de harina de arroz. Ya te aviso que el sabor de las galletas no será el mismo si optas por una u otra opción, pero lo que es seguro es que saldrán deliciosas de ambas formas.

"Soy celiaco, no extraterrestre"

Para preparar estas galletas nos vamos a guiar por la receta del canal de Youtube argentino "Soy celiaco, no extraterreste", que además tiene muchas más deliciosas recetas aptas para los intolerantes al gluten. Lo primero de todo es mezclar en un bol la harina y el azucar para que se integren bien. Después agregaremos la manteca sin sal y comenzaremos a amasar con las manos. La idea es que se integren bien los tres ingredientes logrando una masa homogénea.

Con la masa ya hecha, ahora toca llevarla a la encimera, en la que habras espolvoreado previamente el preparado de harina u otra harina sin gluten. Con un palo de amasar estira la masa con la intención de que te quede con un espesor de más o menos medio centímetro. Finalmente, deberás cortar las galletas, ya sea con un cortador de galletas o, incluso, con un cuchillo. Y las llevarás al horno, que habrás precalentado a 180 grados.

El tiempo de coción es de entre 10 y 15 minutos, aunque pasados los diez minutos deberías empezar a controlar si se doran los bordes, porque te arriesgas a comerte unas galletas muy duras si te pasas con el tiempo de horneado. Sacas las galletas del horno, esperas a que se enfríen, y a disfrutar.

La enfermedad celíaca es una condición autoinmune en la que la ingestión de gluten provoca daño en el intestino delgado. Las personas celíacas deben evitar el gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. Los síntomas pueden variar, desde problemas digestivos hasta fatiga y erupciones cutáneas. La única forma de gestionar la enfermedad es a través de una dieta sin gluten de por vida. Esto implica leer cuidadosamente las etiquetas de los alimentos y optar por alternativas sin gluten. A pesar de los desafíos, la conciencia sobre la enfermedad celíaca ha crecido, y hay cada vez más opciones de alimentos y apoyo comunitario disponibles.