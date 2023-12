Llevar ropa limpia es un gusto que todo el mundo disfruta. La frescura con la que la ropa sale y el buen olor generan una sensación de confort y suavidad que la ropa usada no produce. Si bien hay prendas que puedes ponerte nada más terminen de secarse, hay otras que necesitan del posterior planchado para quedar como nuevas.

Gran parte de este trabajo podrás quitártelo si haces una buena colada. El proceso de tendido es fundamental para reducir las tareas posteriores. Si te aseguras de tender la ropa siguiendo una serie de consejos, lo más seguro es que finalmente consigas ahorrarte el planchado de más de una prenda.

Por eso, hay varios pasos que debes tener en cuenta; en primer lugar es el cambio de estación. El otoño ha terminado haciéndose notar a base de lluvias y bajada de temperaturas, así que es momento de trasladar el tendedero dentro de casa. Ten en cuenta que este gesto complicará mucho más la tarea de secado: la ropa deja de estar expuesta al calor directo del sol y a las brisas que ayudan a combatir la humedad. Dentro de casa lo usual es que la humedad se concentre mucho más y tengas que tener más paciencia hasta que la ropa se seque por completo.

Para ahorrarte todo el tiempo posible, el truco es que hagas un tendido correcto. Este proceso terminará ahorrándote el grueso del problema y ayudará a todo lo que venga después: la colada se resolverá mucho más rápido y te ahorrarás unos cuantos montones de planchado.

Un consejo clave para conseguir que la ropa se seque mucho más rápido y que además se estire antes del planchado es extenderla todo lo posible en el tendedero y dejar espacios de separación entre las prendas. Previamente, aprovecha para sacudir bien las prendas y eliminar toda la humedad posible antes de proceder a colocarlas.

Si, por ejemplo, no cuentas con un tendedero de grandes dimensiones, aprovecha para hacer lavadoras mucho menos abultadas. De hecho, es bastante recomendable que no llenes el tambor de la lavadora hasta arriba porque las prendas no se lavarán de la misma manera. Esto también te beneficiará a la hora de estirar la ropa en el tendedero.

Pantalones de vestir

Cada prenda tiene sus pequeños trucos para secarse lo más rápido posible y sin arrugas. Las prendas que más problemas suelen dar por una cuestión de delicadeza son las de vestir. Su tejido es mucho más sensible a las arrugas, así que debes prestar atención para ver cómo los colocas en el tendedero. Sin embargo, el secreto no está solo en el tendido.

Al secado sin lavadora le sigue un paso previo que puede disminuir el problema de manera bastante llamativa: la lavadora. Por eso, debes dar con el programa más afín a cada tejido o tipo de prenda. En el caso de los pantalones de vestir, el secreto está en el centrifugado: bájalo para evitar el planchado todo lo posible y después tiéndela en una percha de pantalón con pinzas.