Hace un par de días me confirmaron de la editorial que salía a la venta la sexta edición del libro😨💖, imaginad mi cara al pensar que tantisima gente ya tiene una parte de mi en sus cocinas, que hace mis recetas y que ¡encima compra mi libro! Esta es una de las recetas que más repito: un snack crujiente y saludable que me recuerda a las bolsas de "bits" que me encantan 💖INGREDIENTES ➖ 150 gr de pasta ➖ 10 ml de aceite de oliva ➖ 1/2 cucharadita de ajo en polvo ➖ 1/2 cucharadita de cebolla en polvo ➖ 1/2 cucharadita de pimentón dulce ➖ sal al gusto ➖ sazonador de queso opcional 💖 AIRFRYER 200C 10 min (remueve cada 3-4 min) 💖HORNO 220C 15 min