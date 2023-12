Hacer la cama puede volverse una tarea de lo más enrevesada si no tenemos a alguien que nos eche una mano. Tanto en camas de gran tamaño como en individuales es importante llevar una rutina adecuada por medio de la que la ropa de cama quede completamente estirada y respire todo lo posible.

Una cama bien hecha puede decir mucho de una persona. Estos espacios suelen acaparar casi todas las miradas de la estancia, sobre todo en un primer vistazo. Nuestro lecho es uno de los muebles que más espacio ocupan y cuyo lugar en el cuarto suele ser el más privilegiado. Tanto es así que el resto de la distribución del espacio y la disposición de los elementos decorativos giran en torno a ella.

Nada más levantarnos lo más recomendable es que dejemos que las sábanas se empapen del aire del entorno. Ten en cuenta que en la estancia suele acumularse el polvo y los olores, así que se notará muy rápido si hace mucho que no dejas que las corrientes de aire circulen por la casa en general.

Asegúrate de darle a tu habitación una buena ventilación de en torno a unos 15 o 20 minutos con la que removamos la suciedad y las sábanas de la cama puedan refrescarse. Será mucho más agradable entrar después de un largo día de trabajo en una cama fresca y con buen olor a una que atrape el sudor y la humedad.

Una cama perfecta

Después de que haya transcurrido este tiempo, es hora de hacer la cama. Ojo, no te olvides de la importancia de cambiar las sábanas con cierta frecuencia. Lo más recomendable es que lo hagas un mínimo de una vez a la semana, aunque si no te es posible seguir este ritmo, es mejor que no lo dejes pasar más de quince días.

Llega el momento de ponernos manos a la obra con la colocación de cada capa. Ahora que ha llegado el frío, los edredones pasan a formar parte de nuestra vida y con ellos las fundas que los recubren. Si bien en este caso te quitarás de tener que estirar las sábanas y el resto de capas, debes garantizar que queda completamente estirado.

Todo comienza por colocar la sábana bajera. En este punto ya podrás encontrar algún que otro problema, y es que ajustar esta sábana ya puede generar algún que otro problema. Si piensas que la sábana bajera no tiene ninguna forma específica de colocarse, te equivocas. Hay un indicativo que te enseñará cómo deberás colocarlo de verdad: la etiqueta.

Siempre deberás colocar la sábana teniendo en cuenta en qué lugar está colocada, de tal forma que la etiqueta coincida con la esquina derecha de la ropa. Una vez tengas colocada esta capa, es momento de pasar a las siguientes. Asegúrate de que cada una quede bien metida debajo del colchón para evitar que las corrientes de aire se cuelen por la noche.

En el caso de que debas colocar las sábanas, recuerda que debes colocarla del revés para que, a la hora de hacer el dobladillo, se vean los detalles de la sábana.