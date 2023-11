A nadie le gusta tener malos olores ni sufrir las consecuencias higiénicas de un baño sucio o desordenado. Pero es cierto que también a casi nadie le gusta enfrentarse a la tarea de tener que limpiar el rincón de la casa que, sin duda, requiere de un más exhaustivo y frecuente mantenimiento. Pero hay alguna cosa sencilla (y básica) que podemos hacer para que el baño siga limpio y desinfectado. O al menos para evitar sufrir consecuencias que nadie quiere sufrir.

Por su propia naturaleza, el cuarto de baño es un elemento básico del hogar, que es muy utilizado. Y por su uso evidentemente sufre mucho. Se ensucia y se desgasta, y también puede convertirse en un foco antihigiénico. No tener el baño en buenas condiciones puede tener efectos más graves de lo que se puede pensar.

Pero no todo es una limpieza a fondo del cuarto de baño y sus elementos: la ducha o la bañera, el lavabo, el retrete, el bidé... Claro que hay que hacerla, y con una frecuencia ajustada al nivel de uso que tenga el baño en cuestión. Pero también hay gestos o trucos diarios para alargar el buen estado de un cuarto que siempre nos da mucha pereza (cuando no cierto asco) limpiar y repasar a fondo.

En este sentido, hay un fallo que comete mucha gente y que puede tener el indeseado efecto, entre otros, de los malos olores que se acaban extendiendo desde el servicio hasta el resto de estancias del hogar.

Este error es especialmente grave en baños sin ventana o sin mucha ventilación, algo muy habitual en los pisos, donde abundan los cuartos de baño cuya ventilación se limita a una rendija que da a un conducto. Y a todos nos gusta tener el baño perfumado y sin aromas desagradables.

El grave error que se puede cometer, y de hecho sucede con frecuencia, no es otro que dejar las toallas húmedas dentro del servicio. No es buena idea. "No dejes las toallas húmedas en el baño, y mucho menos si no tiene ventilación", enfatiza la instagramer @evalaordenada.

Bajo su punto de vista, una vez se utilizan lo mejor es tenderlas para darles un segundo uso, o, en su defecto, tirarlas a lavar. Si bien, lo habitual en los hogares es reutilizar más de dos veces la misma toalla de ducha, y no digamos la de secar las manos.

Y también frecuente es que las toallas húmedas queden colgadas dentro del cuarto de baño. Y ello pese a que puede resultar un foco de desagradable olor a humedad y, si se agrava el problema, de otras cosas más molestas.