"Es que no hay espacio suficiente". "Es que necesitamos uno más grande". Son frases que se repiten cuando acumulamos ropa y prendas y nos damos cuenta de que el armario o los armarios que tenemos en casa no son suficientes para guardarla de forma ordenada y correcta. Pero existen algunos trucos para sacar rendimiento a estos espacios, aunque puedan parecer demasiado pequeños para satisfacer nuestras necesidades, bien se trate de una sola persona o de una familia al completo.

En primer lugar, y aunque resulte obvio decirlo, un primer paso para afrontar este problema consiste en comprender que acumular ropa por acumular no tiene demasiado sentido. En este sentido, hay prendas que ya se han desgastado y otras que, sea por el motivo que fuera, hemos dejado de utilizar completamente o casi por completo.

Y muchas veces esas prendas, por paradójico que parezca, siguen en nuestro armario. Es por eso que resulta un ejercicio de sano orden pararse de vez en cuando a analizar nuestros armarios y zapateros para separar prendas a las que ya no damos uso.

Un vez distinguidas estas prendas -que a buen seguro serán muchas más de las que pensamos- habrá que discernir entre aquellas que por su desgaste o deterioro ya son inservibles y las que sí pueden tener una segunda o tercera vida. Respecto a las primeras, igual es hora de retirarlas por completo. En cuanto a las segundas, siempre existe la sostenible y solidaria solución de donarlas para asociaciones que dotan de esa ropa a personas que atraviesan dificultades. En este sentido, hay en todas las ciudades contenedores para la ropa. Solo hay que cerciorarse de que se echa la ropa a uno de una ONG fiable y reconocida, como es el caso, por ejemplo, de Cáritas.

Otro paso importante para hacer hueco en el armario consiste en retirar la ropa fuera de temporada y guardarla ordenadamente en maletas o cajas que pueden almacenarse bajo la cama o en otros discretos rincones de la casa. Así ocurre con la ropa de verano cuando comienza el fresco y se acerca el invierno, y viceversa. Por ejemplo, retirar del armario los abrigos o los plumas que ya no usarás en verano liberará un preciado espacio en tu armario.

Truco para solucionar problemas de espacio en el armario

Pero, más allá de estos sencillos pasos, hay trucos que no son tan evidentes y que pueden ayudarnos. Eso ocurre con las prendas de ropa de mayor tamaño, muy largas, que no podemos colgar porque no entran en el armario y se arrugan.

Existe un truco, que podría llamarse de las "dos perchas", para poder colgarlas de forma ordenada aunque no entren, por largas, en tu armario. Puede suceder con prendas de abrigo largas o con vestidos. La instagramer @armoniadelhogar ha compartido el interesante truco, con un vídeo en el que lo aplica a varios vestidos.

Se trata de utilizar perchas y realizar pocas dobleces a la prenda de ropa en cuestión. Las arrugas serán mínimas, pues el resto de la prenda quedará perfectamente colgada y estirada. De hecho, hay tres modalidades de este truco: una de ellas, apta para algunas prendas, solo requiere una percha, mientras que las otras dos necesitan dos perchas.

Resulta una solución magnífica cuando, por ejemplo, llega el verano y toca poner en el armario esos vestidos alegres largos. Nadie quiere ponérselos arrugados, por eso con un poco de habilidad y siguiendo este truco de las perchas conseguirás que la prenda esté en el estado más óptimo y, de paso, solucionar el problema de espacio en tu armario. Casi nada: dos pájaros de un tiro para lucir hecho o hecha un pincel sin necesidad de tener que poner un armario nuevo o ampliar el que tienes en casa.