Los trucos y consejos para hacer la cama son muchos y muy variados. Cualquier método para resolver esta tarea que debería ser diaria es bien recibido por los más perezosos. Si bien surgen muchas voces contrarias a hacer la cama, lo cierto es que este gesto que te llevará unos minutos -en caso de hacerla bien- puede ser muy beneficioso.

Aunque parezca una tontería, dejar una cama hecha y ordenada puede contribuir a la reducción del estrés. De hecho, puede ser una manera muy positiva para activar la cabeza y empezar la rutina sin excusas. También mantener este espacio despejado genera una sensación de satisfacción y confortabilidad que no te produciría una cama deshecha.

Eso sí, no es cuestión de saltar de la cama y colocar en seguida las sábanas. Lo ideal es dejar un mínimo de entre quince y veinte minutos para airar la ropa de cama y que no se concentren bichos como los ácaros. Abre las ventanas durante este tiempo para favorecer el movimiento de las corrientes de aire y aprovecha para que toda la estancia se refresque.

Además, ten en cuenta que realmente la cama es uno de los muebles que más espacio ocupan en la habitación. Esta cuestión, además de su función principal para el descanso, provocará que la mayoría de la carga visual esté puesta en ella, así que despejarla tendrá mucho más efecto que ordenar cualquier sitio.

Un invierno sin frío

Una vez pasemos a hacer la cama, lo más importante es asegurarte de estirar bien cada capa de la ropa de cama para no dejar ni una sola arruga. Ahora que el frío se está haciendo cada vez más presente se hará más notorio si las sábanas no están bien metidas y hay algún hueco por el que se cuele la corriente.

Este cambio de estación y temperatura invita también a un relevo de la ropa de cama de verano por los edredones y las mantas calientes. Ahora que el edredón entra en el juego, quizás te vengan bien algunos trucos que buscan ahorrate tiempo a la hora de colocarlo. Si bien hacer la cama es una tarea muy sencilla si usamos la funda nórdica, no será tan agradable meter el edredón dentro cuando toque cambiar la ropa de cama. Antes de complicarte la vida, atiende a este consejo que solo requerirá de un cambio de hábito.

Para llevarlo a cabo, coloca la funda al revés sobre la cama y pon encima el edredón, haciendo coincidir cada extremo con las puntas. A continuación, enróllalos de manera horizontal y dale la vuelta al nórdico. Si has seguido todos los pasos correctamente, a la hora de volver a desenrollarlo -ya con la funda puesta del derecho- la cama tendría que estar hecha.

El mito de no hacer la cama

Existe una auténtica controversia: hay quien no quiere saber nada de hacer la cama por la mañana y quien no puede prescindir de ello. Sin embargo, según algunos estudios recientes, se ha descubierto un aspecto bastante significativo para su salud. Por mucho que sea un acto normal y esperado hacer la cama, no es en absoluto una buena idea, de hecho es un error muy grave. Esto se debe a que en la cama se esconden más de un millón de ácaros, cuya finalidad es alimentarse de la piel muerta durante la noche. De hecho, lo ideal sería cambiar las sábanas y fundas de almohada al menos dos veces por semana.