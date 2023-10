Nadie le dice que no a un masaje relajante después de un largo día de trabajo. Sin embargo, hay zonas a las que es casi imposible llegar por nosotros mismos y con las que conviene tener una mano amiga que ayude a destensar el estrés del día a día.

Si bien lo más recomendable es que acudamos a un experto de vez en cuando para tener el cuerpo lo más relajado posible y evitar problemas a largo plazo -dolores de cabeza, problemas de espalda, mareos, etc-, hay alguna que otra solución casera que busca simplemente aliviar un poco esta tensión.

Y es que dedicarnos un tiempo a nosotros mismos en algún momento en el que la jornada se haya hecho cuesta arriba, puede ser un aliciente para remontar el día antes de que finalice. Uno de los trucos más habituales es, por ejemplo, usar una pelota pequeña para rodar por el cuerpo. Puedes hacerte ya sea con una pelota de tenis o con una de ping pong para pasarla por ejemplo por la planta del pie. De esta manera, puedes hacer masajes circulares que generen cierta tensión en las plantas; algo que te aliviará si has tenido un día de aquí para allá.

También puedes hacer lo propio en la espalda simplemente apoyándote en una pared y moviendo la bola de arriba a abajo. No obstante, si no tienes uno de estos objetos por casa, puedes probar a hacerlo con tus propias manos. Debes tener en cuenta que los masajes no solo destensarán tu cuerpo, sino que ayudarán a reducir la presión arterial y eliminar los dolores musculares. Por otro lado, esto puede ayudarte a recuperar la movilidad y trabajar la flexibilidad; factores que también pueden generar más tensión en el cuerpo.

Si quieres mimarte un poco a ti mismo con un masaje, puedes probar a acariciarte de forma descendiente en cualquier parte del cuerpo para relajar la zona. La presión con los dedos también es clave en lugares como la espalda o el cuello, ya que actuarás sobre las zonas donde se forman las contracturas de manera habitual.

Una solución a bajo precio

Sin embargo, si los masajes caseros no te son suficientes, quizás deberías invertir en un aparato que te ayude y haga esta tarea de manera automática. Esta clase de artículos están muy demandados y cada vez salen más versiones al mercado, como las pistolas de masajes musculares.

Lidl ha incluido en su catálogo un producto de este tipo que se ha enmarcado en la clase de "productos estrella" de la página web. Se trata de un masajeador muscular de 6 vatios y que cuenta con varios cabezales distintos para según qué tratamiento quieras aplicar:

Cabezal de puntos flexibles: hace masajes intensos para acabar con los dolores y las contracturas

estimula la circulación Cabezal de dos puntos: ayuda a destensar las zonas localizadas y es sobre todo efectivo después del deporte.

Este masajeador cuenta además con dos modos: masaje vibratorio y masaje vibratorio con calor, que sirve para actuar de modo más profundo sobre las zonas doloridas del cuerpo. Podrás encontrarlo en la tienda online por 17,99 euros.