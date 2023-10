Las toallas son un elemento clave en el cuarto de baño. A la hora de salir de la ducha se convierten en nuestro mejor aliado para no coger frío al despegarnos del chorro de agua caliente y, sobre todo, para quitarnos la humedad que se ha quedado pegada a nuestro cuerpo.

Muchas veces no le damos la suficiente importancia a un buen secado. Los expertos señalan lo importante que es en este caso, sobre todo por una cuestión de salud, ya que dejar esa humedad en el cuerpo puede ser bastante perjudicial. La mejor forma de secarnos tanto el cuerpo como la cara es a base de toques porque restregar la toalla puede acabar dañando la piel y provocando alguna infección.

Por otro lado, es recomendable usar distintas toallas para cada función. Por ejemplo: una toalla para secar los pies, otra para el cuerpo y una última para las manos al lado del lavabo. Sin embargo, también hay quien señala la importancia de tener otra aparte para secarte la cara después de llevar a cabo tu rutina de limpieza matutina y nocturna.

Debido al tejido del que están compuestas, las toallas suelen terminar acumulando toda la humedad del entorno y de la piel, sobre todo si no contamos con un buen sistema de ventilación. Una de las señales más directas para saber si es hora de echar una toalla a lavar es el olor. La humedad suele hacerse notar bastante cuando el aroma deja de resultar agradable.

Lo suyo es que cambies tus toallas una vez cada siete días para sacarles todo el partido posible, aunque existen ciertos atajos. Todos pasan por conseguir que la toalla no absorba tanta humedad del ambiente y que ventilen para quedar lo más decentes posible después de usarlas. En este caso, este consejo se refiere a dónde tendrás que guardarla para sacarle partido.

Después de secarte, lo más importante es que te asegures de que tu toalla no se queda arrugada en algún rincón donde no pueda fluir la corriente a través de los tejidos. Mantenla estirada todo lo posible con un sencillo truco: coge una percha y cuélgala, si es posible fuera del cuarto de baño. Esto contribuirá a que corra mucho más el aire si no contamos con una ventana que lo facilite en el cuarto de baño.

Con este método, además de alargar la duración semanal de tus toallas, lograrás que huelan bien o que, al menos, no se concentre el incómodo hedor sobre ella.

¿Cuándo cambio mis toallas?

Precisamente por el material del que están hechas las toallas estas suelen convertirse en un nido para las bacterias que puede terminar pasando factura.

Muchos se preguntarán cuánto tiempo deben mantener en el armario sus toallas viejas y cuándo ha llegado el momento de desecharlas y dejar lugar a un nuevo juego. A medida que se van usando las toallas, sus tejidos van perdiendo efectividad. Lo cierto es que la respuesta esta cuestión no la encontrarás a corto plazo. Se calcula que las toallas de baño comenzarán a perder su capacidad de absorción pasados dos o incluso tres años.

En todos los casos, el correcto lavado y desinfección eliminará la mayoría de las bacterias, aunque su vida útil sigue estando igual de limitada que la de cualquier otro textil.