La tostadora es uno de los electrodomésticos más difíciles de la casa. Las migas de pan van acumulándose al fondo y en los laterales de cada compartimento a medida que le damos uso.

La única función de este compacto electrodoméstico es la de tostar el pan, lo que suele generar bastantes problemas a la hora de ejecutar las tareas de limpieza. En principio, los restos se acumulan en una pequeña bandeja que es conveniente vaciar una vez a la semana, aunque lo cierto es que los trozos más grandes no terminan de caer. Por eso, de vez en cuando conviene que le demos una vuelta y sacudamos para que salga la mayor parte de los restos.

No obstante, lo más seguro es que se desparramen los restos, así que conviene que las echemos en una bolsa de basura directamente. De hecho, se recomienda que debajo pongas un papel de periódico para que resulte más fácil recoger todas las migas. Como con el resto de electrodomésticos, lo suyo es incluirlos de vez en cuando en las tareas de limpieza para retrasar todo lo posible su deterioro.

En el caso de la tostadora, es fundamental mantener una limpieza habitual por el hecho de que, al ser un electrodoméstico abierto, en su interior también se puede colar el polvo, los restos o cualquier objeto indeseado que entorpezca su funcionamiento. Al igual que con todos los electrodomésticos, es importante que los limpiemos una vez estén desenchufados para evitar incidentes y aprovechar para darle al cable con un trapo húmedo que lo deje como nuevo.

Limpieza interior

Debes tener mucho cuidado a la hora de limpiarla, sobre todo por el hecho de que la tostadora tiene las resistencias desprotegidas para tostar el pan y cualquier líquido puede entorpecer su funcionamiento. Hay un truco que precisamente busca evitar cualquier despiste e infortunio: colocar una servilleta de papel dentro de cada hueco para meter las tostadas.

Para limpiarla de la manera más efectiva, utiliza una solución de agua con jabón para platos con la que deberás humedecer un paño. Esto deberá ser suficiente para terminar con las incrustaciones de la zons metálica. También puedes usar un estropajo metálico para sacar las migas que se quedan por dentro. En el caso de la estructura exterior, bastará con pasar un paño húmedo por toda la superficie.

No te olvides de una de las partes que no todo el mundo tiene en cuenta: la bandeja para recoger las migas. Retírala y lávala con agua y jabón hasta dejarla reluciente. Antes de volver a meterla dentro de la tostadora, eso sí, asegúrate de que queda totalmente seca y que no te provoque problemas por volver a introducirla húmeda.

El interior tampoco se libra de la limpieza. Con mucho cuidado, hazte con un cepillo de dientes que tendrás que moja muy poco y frota toda la parte interna hasta acabar con los restos y la grasa acumulada.

Para el cuidado diario de la tostadora, es especialmente recomendable que no introduzcas ningún utensilio metálico de cocina. Cuanto más limpia esté por dentro, la calidad de tus tostadas será mucho mejor y no contaminarás cada nueva rebanada con las migas quemadas de las anteriores.