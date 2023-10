Una de las razones más habituales por las que terminamos desechando camisetas y camisas es sin duda la aparición de manchas. Ya sea por una salpicadura o un descuido, hay productos y alimentos que terminan generando un gran apuro a la hora de eliminar sus restos.

A pesar de que pongas todo el cuidado posible para no estropear tus camisetas favoritas, hay circunstancias que no puedes evitar de ninguna manera. Se tratan, por ejemplo, de las manchas de sudor que se forman en las axilas de manera bastante habitual. Haga frío o calor, es muy difícil evitar este inconveniente fruto de la rutina y el avance del día.

El remedio más común para evitarlo y que podamos llevar a cabo nuestro día sin mucha preocupación es el uso del desodorante. Eso sí, debes tener en cuenta que este productos puede terminar haciendo más mal que bien y que no es conveniente abusar de él.

La mezcla del sudor con el desodorante termina generando una serie de manchas de color amarillo en forma de cerco al rededor de la zona de las axilas que puede provocarnos un chasco al sacar la prenda del armario. De hecho, este tipo de manchas también pueden formarse en la zona del cuello.

No obstante, estas manchas no salen así como así. Hay otra serie de factores que pueden favorecer a su aparición, como la humedad. Si no almacenamos correctamente las prendas, lo más probable es que su conservación no sea la más adecuada y, por lo tanto, su vida útil sea mucho más corta.

No más sudor

Antes de tirar tus prendas a la basura después de encontrarte con estas indeseadas manchas puedes intentar ponerle solución. De hecho, hay muchas fórmulas para terminar con las manchas de una manera efectiva y sin necesidad de adquirir varios productos costosos.

En esta ocasión, tan solo tienes que mezclar varios productos para crear esta útil mezcla. Necesitarás: tres cucharadas de bicarbonato y agua oxigenada, dos de jabón para lavar los platos, y un chorro de limón.

Después, tan solo tendrás que aplicarlo por la zona de las axilas y frotar con un cepillo de dientes o con uno que no sea muy dañino para el tejido. Por último, debes dejarlo reposar por media hora, aclarar y echarlo a lavar como de costumbre.

Evitar la aparición de manchas

Existen métodos para prevenir la aparición de las manchas de color amarillo en las axilas o el cuello de las prendas. La ropa blanca está muy expuesta a las manchas de este tipo por una cuestión de envejecimiento, uso, etc.

Si no llevamos a cabo una buena limpieza de las prendas lo más seguro es que los restos de suciedad se queden impregnados en el tejido y finalmente terminen empeorando el estado de la ropa. Es por esta razón que debes poner especial atención al cuidado de tu armario desde el momento en el que lavas, secas y almacenas la ropa.

Lo ideal es que guardes aparte las prendas blancas para evitar que termine absorbiendo el color de la ropa de al rededor. También es fundamental tener una buena ventilación de la estancia para que la habitación esté lo más fresca posible. Por lo tanto, es recomendable que de vez en cuando dejes cajones y puertas de los armarios algo abiertas para favorecer la circulación del aire.