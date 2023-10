La importancia de mantener una buena higiene oral es crucial para todas las personas. Ya no se trata simplemente de tener una sonrisa brillante, sino de protegernos contra las bacterias. Nuestra boca está continuamente expuesta a los factores externos a través de la comida, la bebida, los besos, etc.

Poner cebolla en la pasta de dientes: la increíble combinación que cada vez copia más gente El dentífrico cuenta con múltiples propiedades beneficiosas para reducir las bacterias, en caso de ser de calidad. Para ello, debes tener en cuenta algunos factores que pueden marcar si lo es o no, como la fecha de caducidad. De hecho, aquellas que no tienen sabores y no son agresivas son mucho mejores. Entre las funciones que tiene la pasta de dientes, destacan su capacidad para: eliminar los restos de comida, combatir la aparición de bacterias y enfermedades o acabar con las manchas en los dientes. Una buena técnica para cepillar los dientes Es posible que en ocasiones te hayas preguntado con qué frecuencia debes cepillarte los dientes y cuánto tiempo debes dedicar a ello. Las recomendaciones pueden variar, pero algunos expertos sugieren que es esencial hacerlo al menos dos veces al día: por la mañana y antes de la cena, lo que supone un intervalo de unas diez o doce horas. Además, cada cepillado debe durar aproximadamente dos minutos. En cuanto a tu cepillo de dientes y cómo debes utilizarlo, ten en cuenta que debes reemplazarlo cada dos meses.Sin embargo, no todas las técnicas de cepillado son igual de efectivas. Algunas personas se preguntan si deben humedecer el cepillo con pasta dental antes de usarlo. La respuesta es no, ya que la pasta podría perder parte de su eficacia de esta manera. Más allá de la boca Una función bastante desconocida del dentífrico es sin duda su capacidad para adaptarse a las tareas de limpieza de la casa. Es muy conocido, por ejemplo, su uso para blanquear las suelas de los zapatos blancos frotando con un cepillo de dientes. No obstante, en este caso no tendrás que salir del baño para darle una vuelta a tu tubo de pasta de dientes; de hecho, solo tendrás que dar unos pasos hasta llegar al inodoro. Puedes acabar con los restos de sarro que se han quedado incrustados y la suciedad con una sencilla mezcla. En un recipiente, mezcla dos cucharadas de bicarbnonato y una cucharada grande de dentífrico. A continuación, cuando quede una pasta homogénea, haz bolas de no muy gran tamaño. Estas bolas tendrás que echarlas en el tanque del inodoro o dentro durante unos quince minutos. Después, tira de la cadena y comprobarás que también ha dejado buen olor. Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado. Además los productos de limpieza hoy en día están al alcance de casi cualquier personas. De hecho en nuestra sección de Vida y Estilo te contamos en muchas ocasiones productos que están a buen precio y que puedes conseguir en tu supermercado de confianza. Se trata de elementos que te van a hacer la vida más fácil.