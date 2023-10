¿Alguna vez has abierto la despensa y has descubierto que aún teníamos huevos en el envase? Tal vez, que nos había regalado el familiar con las gallinas en el jardín, y por tanto sin fecha de caducidad en el cartón. Un gran problema para quienes están indecisos si consumirlos o no, para no correr el riesgo de que ya no estén frescos.

Al fin y al cabo, nunca hay que desperdiciar los alimentos que compramos. Más aún en un momento en que la crisis se deja sentir más de lo debido y mucha gente tiene dificultades para hacer la compra. Las facturas vuelven a subir y los que se van de vacaciones se enteran a su costa de que han subido los precios de los hoteles y las tumbonas. Aunque hay centros turísticos en los que la gente gasta menos, afortunadamente. ¿Cómo saber si los huevos que tienes en casa aún están frescos y se pueden comer? No pienses en ningún ritual alquímico para resolver esta cuestión. Basta con un simple vaso de agua para resolver el problema. Por supuesto, si tuviéramos el envase original no surgiría el problema. Basta con mirar la fecha de caducidad o la fecha de depósito. ¿Y si tiramos el envase? Con el vaso de agua nos enteramos en un abrir y cerrar de ojos. Además, también hay trucos para elegir al vuelo un melón maduro y una sandía dulce. Colocar un corcho de vino en la nevera: el secreto simple pero efectivo que cada vez hace más gente Cogemos nuestro huevo y un vaso de agua fresca en el que hemos disuelto una cucharadita de sal. ¿Baja el huevo? Entonces está muy fresco y se puede comer. ¿Se va al fondo, pero no se pone completamente en el fondo? Eso significa que tiene entre 1 y 4 días y, por tanto, está fresco. ¿Llega justo por debajo de la superficie del agua, pero no más? Se trata de un huevo que no es fresco, es decir, con unos 20 días a sus espaldas. Por último, ¿no flota en absoluto? Eso significa que ya no es comestible y que hay que tirarlo. Este es el número de huevos que puedes comer a la semana Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard ya concluyó en 1999 que comer un huevo al día no influía en la salud cardiaca de la población sana ni incrementaba el riesgo de sufrir un ictus. El año pasado una investigación española confirmó esos mismos resultados y aseguró que un consumo moderado de huevos no aumenta el riesgo de padecer en enfermedades cardiovasculares en personas de alto riesgo pero que no sufrían afecciones previas. Sus autores, el Servicio Navarro de Salud y el Departamento de Medicina Preventina y Salud Pública de la Universidad de Navarra, controlaron durante seis años el consumo de huevos en un grupo de unos mil voluntarios cuyas edades se encontraban entre los 50 y los 80 años. Los investigadores de dicho estudio recomiendan comer un máximo de 4 o 5 huevos a la semana. Aun así, hay que puntualizar que este límite depende, más que del alimento en sí, de cómo se cocine. No es lo mismo comer un huevo cocido que hacerlo frito en mucho aceite. Además, también hay que recalcar que la parte de este alimento que contiene más ácidos grasos es la yema, por lo que no habría peligro en consumir sólo tortillas de claras de huevo, tal y como suelen hacer los deportistas. Pero eso no significa que se deba prescindir de la yema para llevar una dieta sana. El truco está en cómo combinemos esos huevos: si los mezclamos con verduras o pan integral será siempre mejor que comerlos con queso o carne.