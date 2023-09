Mantener el parqué en condiciones no es tarea fácil. Se trata de un material muy sensible que, de no tratarse correctamente, puede verse rápidamente afectado. Por ese motivo, utilizar productos adecuados resulta de vital importancia. Esta es una selección de algunos de los mejores trucos para conseguir un acabado perfecto sin poner en riesgo tu suelo.

Según expertos en limpieza, uno de los factores fundamentales para tener en un estado óptimo la madera es barrer con frecuencia el suelo. Esto ayudará a eliminar la suciedad y el polvo que pueden rayar la superficie del parqué. Otro aspecto fundamental es utilizar artículos de limpieza correctos. No todos los productos de limpieza son adecuados para suelos de parqué. Evita los productos que contienen amoníaco o vinagre, ya que pueden dañar el acabado de la madera. En su lugar, opta por un limpiador específico para parquet. El tipo de bayeta también es importante. Después de barrer o aspirar, puedes pasar una mopa húmeda para eliminar la suciedad más incrustada. Asegúrate de escurrir bien la mopa para evitar que el agua se filtre entre las tablas del parqué. Después de pasar la mopa, es importante que seques el suelo rápidamente para evitar que el agua dañe la madera. Puedes usar una toalla seca o un paño absorbente. Para evitar arañazos, coloca protectores en las patas de los muebles y evita arrastrar objetos pesados por el suelo. Si tu parquet se araña, puedes repararlo con un kit de reparación de madera. Dependiendo del tipo de acabado de tu parquet, es posible que necesites realizar un mantenimiento periódico. Esto puede incluir pulir y encerar el suelo, o incluso lijar y barnizar en casos extremos. Recuerda que cada suelo de parquet es único y puede requerir diferentes métodos de limpieza y mantenimiento. Siempre es una buena idea consultar con un profesional si tienes dudas sobre cómo cuidar tu parquet.