Las tareas del hogar son algo tedioso a la par que aburrido. Para la mayoría, enfrentarse semanalmente a las jornadas de limpieza de la casa requiere de mucha energía y paciencia para no perder los nervios y dejarlo todo a medias.

Hay rincones y muebles que requieren más atención que otros, aunque no hay que perder nunca de vista a los grandes olvidados que terminan pasando más desapercibidos. Todos esos huecos o elementos del hogar no tan accesibles o donde la vista no llega requieren mayor tiempo para su limpieza y organización, aunque sea en momentos más puntuales.

El polvo suele estar a la orden del día y se convierte en un enemigo constante a batir. Las motas se acumulan en cualquier parte y a medida que pasan los días se hace más evidente su presencia, por lo que su limpieza es clave para devolver en parte la sensación de confortabilidad a la estancia.

Uno de los grandes problemas es la alergia que puede provocar, bien por los ácaros que contiene o por otras cuestiones. Y es que al fin y al cabo es algo que nos acompaña de manera inevitable, ya que es una acumulación de restos, insectos, arena, restos de las mascotas, etc.

Soluciones caseras al polvo

Pese a que no es un problema con solución definitiva, sí que existen maneras de cortarlo más rápidamente. Lo más habitual es pasar por los muebles una bayeta de microfibra. Si además le añades vinagre blanco, podrás conseguir desinfectar a la vez. El polvo puede acumularse por una mala ventilación, así que abrir las ventanas mientras realizas las tareas de limpieza te ahorrará tiempo.

También es evidente que, si pasas la bayeta o la mopa desde el suelo a las estanterías, al terminar el suelo volverá a estar lleno de motas, por lo que es más efectivo empezar por las zonas altas.

Un cepillo que cabe en cualquier parte

Ikea es una de las tiendas más conocidas, precisamente porque ofrece a los usuarios colecciones muy variadas a precios muy bajos para adaptarlos a cualquier bolsillo. Todos sus muebles siguen la política de "móntalo tú mismo", algo que a no todo el mundo le gusta por la complicación del proceso.

La gran superficie no solo cuenta con muebles en su catálogo. Ikea vende gran cantidad de productos útiles para el día a día que vienen a solventar pequeños problemas que pueden ir surgiendo. Este cepillo para quitar pelusas se convertirá en un utensilio clave para acabar con el polvo de la ropa o el sofá.

Su superficie de tela elimina el pelo, el polvo y las pelusas y tiene un modo de uso muy sencillo. La parte superior indica con una flecha hacia dónde tienes que pasarlo para eliminar las pelusas. Además, para limpiarlo no necesitarás lavarlo de alguna manera específica; tan solo tendrás que pasarlo en dirección contraria por cualquier superficie.

El precio de este práctico cepillo es de 1,99 euros.