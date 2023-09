Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena de supermercados alemana ha vuelto a dar que hablar después de sacar una nueva línea de electrodomésticos que, tal y como afirman muchos usuarios a través de internet, se parecen mucho (muchísimo, quizás) a una famosa e icónica marca italiana.

La nueva línea de elecotrodomésticos ha sido muy comentada en redes sociales. "Si Lidl ya tiene fama de copiar productos como la Thermomix, fijaos en lo que acaban de sacar. No me digáis que estos electrodomésticos no son clavaditos a los Smeg", comienza apuntando una "influencer" en su cuenta de TikTok, donde ha mostrado un calentador de agua y un robot de cocina de la cadena de supermercados que guardan un indudable parecido estético con los de la firma transalpina.

Tal y como relata en su cuenta Honolalab, por ahora estos productos solo están a la venta en Francia y Alemania donde, afirma, han arrasado.

No es la primera vez que Lidl triunfa poniendo a la venta electrodomésticos similares a los de otras marcas. De hecho, uno de sus productos estrella es un robot de cocina muy similar a la Thermomix. Tanto, que Thermomix llegó a denunciar a la cadena de supermercados por plagio. En un primer momento la justicia dio la razón a Thermomix pero, finalmente, instancias superiores consideraron que no era una copia al uso y permitieron que Lidl pudiese seguir vendido la máquina.

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Por su parte, Smeg es una marca de electrodomésticos italiana, muy célebre por sus diseños de estilo "retro". Fundada en 1948, tiene su sede en Guastalla, al norte de italia. Actualmente la compañía cuenta con más de 2.000 empleados.