Cada uno de nosotros tiene su propia rutina diaria hecha de pequeños gestos recurrentes, que se suceden a lo largo del tiempo y apenas cambian.

Esto incluye también la rutina nocturna que todos tenemos, una especie de pequeños rituales que hacemos antes de irnos a dormir, que pueden ir desde el cuidado nocturno de la piel hasta cepillarnos los dientes y la cara. Muchos tenemos la costumbre de poner un vaso de agua en la mesilla de noche, pero esto puede no ser una buena idea. De hecho, según algunos, podría provocar daños graves. Averigüemos ahora por qué.

El hábito muy común de dejar un vaso de agua o una botella junto a la mesilla de noche puede parecer una buena solución. El hábito muy común de dejar un vaso de agua o una botella junto a la cama durante la noche puede parecer una buena solución. De hecho, es posible que sientas sed por la noche, por lo que tener agua a mano puede ser muy conveniente, sobre todo en verano y con este calor abrasador para el que es imprescindible beber mucho para mantenerse hidratado.

Sin embargo, algunos estudios recientes han demostrado que este hábito puede no ser tan inofensivo como se piensa e incluso entrañar algunos riesgos para la salud. En primer lugar, hay que tener en cuenta la cuestión de la higiene. Dejar un vaso lleno de agua "destapado" en la repisa de la mesilla de noche podría atraer a insectos nocturnos como mosquitos, moscas y jejenes, que podrían posarse o incluso caer en el agua. Por no hablar del polvo y la suciedad del aire, que podrían depositarse en el vaso sin que te des cuenta. ¿Le sigue pareciendo buena idea dejar un vaso de agua en la mesilla de noche? Supongo que no. Pero eso no significa que no haya soluciones sencillas para tener siempre agua a mano durante la noche, sin tener que pensar en el polvo, los insectos, los gérmenes y las bacterias.

Un hábito mejor que el clásico vaso de agua podría ser tener una cantimplora con agua fresca en la mesilla de noche. Pero asegúrate de lavarla bien para evitar gérmenes y bacterias. Si no, también puedes poner una botella de medio litro en la mesilla de noche para tener la cantidad adecuada de agua. Asegúrate de cambiar la botella a menudo, sobre todo si es de plástico, ya que si la botella se calienta, el agua puede contaminarse con algunas partículas perjudiciales para la salud. Por eso es mejor preferir botellas de cristal, frascos de metal o vasos de cristal, pero tapados, quizá con un platillo para evitar que entren insectos, polvo y demás. Beber durante la noche, sin embargo, puede no ser saludable ya que, debido a la sed, te despiertas e interrumpes así tu ciclo de sueño. Es mejor beber mucho durante el día para estar bien hidratado cuando te vayas a dormir. Además, beber por la noche también hace que te levantes y tengas que ir al baño.

Como ves, el hábito de tener un vaso de agua en la mesilla de noche debe considerarse cuidadosamente, teniendo en cuenta la higiene y el material del recipiente. No olvide que beber lo suficiente durante el día y luego reducir un poco la ingesta de agua (u otras bebidas) en las horas previas al sueño puede ser una alternativa saludable para garantizar un sueño reparador sin interrupciones. Pruebe a seguir estos consejos y verá cómo su salud y su descanso mejoran notablemente.