Durante la época estival los mosquitos no quieren darnos tregua, pero éstos no son los únicos insectos molestos, también hay otros que pueden picarte. ¿Cuáles? Las chinches, no todo el mundo las conoce, pero al igual que los mosquitos se alimentan de sangre humana y les encanta la oscuridad.

Hay que señalar que estos insectos de color rojizo no son peligrosos, sólo molestos, y detectarlos es muy fácil porque son claramente visibles. Cuando pican, la sensación que se tiene es de picor y es frecuente encontrarse con varias picaduras muy juntas. La reacción a estas picaduras no es la misma para todo el mundo; algunas personas ni siquiera las notan porque no sienten ni dolor ni picor, mientras que en otros casos son grandes y muy molestas. Mucha gente comete el error de confundir una picadura de chinche con una de mosquito, ¿sabes distinguir una de otra? Siga leyendo los siguientes párrafos para averiguarlo. Cuando estos insectos pican, los síntomas no siempre se manifiestan inmediatamente, a veces sólo se hacen patentes al cabo de unas horas. Suele aparecer una mancha roja en la piel con un punto blanco en el centro, asociada a una ligera hinchazón y que puede causar picor. Una de las señales típicas de que se trata de una picadura de chinche es encontrar varias picaduras muy juntas. Esto ocurre porque, a diferencia de los mosquitos, este insecto chupa la sangre en varios lugares próximos entre sí. Si experimenta muchas molestias, el consejo es acudir al médico o a la farmacia, pero lo más importante es eliminar el problema de raíz. Acuda al médico inmediatamente también en caso de reacción alérgica o si la parte lesionada se ha inflamado. Hay que asegurarse de que no hay chinches en la habitación, y si han invadido la cama, es absolutamente necesario deshacerse de ellas. En primer lugar, observa detenidamente la cama, las paredes y el colchón con una linterna. Comprueba también cuidadosamente entre las sábanas si hay alguna mancha negra, porque podrían ser excrementos de insectos. Entre las sábanas también puedes encontrar manchas blancas, es decir, el exoesqueleto que dejan al crecer, o restos de sangre. En este último caso, puede ser que al darte la vuelta en la cama hayas aplastado al insecto después de que te picara. Tras detectarlos, puede eliminarlos, evitando así que vuelvan a picarle. En cuanto al tratamiento, no existen tratamientos especiales para tratar la picadura, pero si tienes mucho picor o dolor puedes preguntar a tu médico qué hacer. Él o ella te recomendará una crema específica para aplicar sobre la piel y obtener un alivio inmediato. También puede ser necesario un antihistamínico para aliviar el picor. Planta antimosquitos y chinches Para alejar a los mosquitos, podemos utilizar una planta aromática. Uno de los remedios clásicos de la abuela, pero también confirmado por algunos estudios científicos. Hoy, en cambio, veremos cómo hacer frente a las muy molestas chinches que suelen acabar entre nuestra ropa sucia. Si tenemos un balcón o incluso un espacio en el alféizar de la ventana, podemos hacernos con un plantón de manuka. No todo el mundo la conoce porque es originaria de Australia y Nueva Zelanda. Su nombre científico es Leptospermum scoparium y aparece como un arbusto con tallos leñosos que recuerdan al romero. Sus hermosas flores de color rosa y su larga floración hacen de la manuka no sólo un repelente sino también una planta muy decorativa.