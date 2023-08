No te lo vas a creer, pero sólo necesitas 3 cucharadas soperas para conseguir ropa suave. Así es, con este método, tu ropa quedará suave y esponjosa como nunca.

Es muy sencillo y muy barato. Además, puedes utilizar ingredientes fáciles de encontrar, que tienes en casa y que, por tanto, no necesitas comprar. Descubramos el método de las 3 cucharadas para una colada suave y esponjosa.

Hacer la colada es una necesidad en todos los hogares, aunque los gastos no sean excesivos. Mientras que las familias necesitan lavar la ropa varias veces a la semana, incluso quienes viven solos no pueden prescindir de hacerlo al menos una vez cada 7 días.

En todos los casos, el imperativo es siempre el mismo: tener ropa muy suave y esponjosa. Muy bien, pero ¿cómo hacerlo? A menudo la culpa la tiene una carga excesiva de ropa, una lavadora sucia, el detergente o incluso el suavizante.

O tal vez no sigues ciertas reglas al hacer la colada y te estás privando de suavidad. No hay duda de que llevar ropa dura y dormir sobre sábanas que parecen de cartón no es agradable, pero ¿cómo se soluciona el problema? Bueno, puede sonar extraño, pero existe un método conocido como el de las tres cucharadas que te proporcionará una colada supersuave.

Lo único que tienes que hacer es utilizar ingredientes naturales y baratos que quizá ya tengas en casa. No se trata de productos caros o imposibles de conseguir, sino de ingredientes fáciles de encontrar y utilizar en un proceso muy sencillo.

Para utilizar el método de las 3 cucharadas, necesitas 3 ingredientes: bicarbonato de sodio, ácido cítrico y jabón de Marsella. A continuación te explicamos cómo aplicar este método y conseguir una colada supersuave:

Toma 3 cucharadas soperas de vinagre cítrico y viértelas en 400 ml de agua hirviendo;

Mezcla bien;

Vierte la mezcla en una botella con cierre y métela en la nevera.

Cada vez que tengas que hacer la colada, utiliza una cucharada de la mezcla obtenida y déjala en la nevera. Cuando necesites iniciar el ciclo de lavado de la ropa sucia, incluso antes de meterla en el tambor, esto es lo que debes hacer:

Pon 3 cucharadas de bicarbonato sódico en el cesto de la lavadora;

A continuación, introduce la ropa sucia en el tambor;

Pon 3 cucharadas de jabón de Marsella, derretido al baño maría, en el compartimento del detergente;

Añadir la mezcla con ácido cítrico al depósito del suavizante.

Después de seguir el procedimiento paso a paso, puede iniciar el ciclo de lavado. Una vez finalizado el ciclo, puede sacar la ropa del tambor y comprobar lo excepcionalmente suave que queda. Además, ¡la ropa olerá mejor que nunca!

El mérito de que la ropa quede tan suave y perfumada se debe a los 3 ingredientes utilizados. El bicarbonato de sodio, excelente para absorber y eliminar los olores, es también un desodorizante, excelente para blanquear los tejidos y eliminar las manchas. La ropa adquiere una suavidad especial y parece nueva.

El ácido cítrico, una sustancia respetuosa con el medio ambiente y de bajo impacto, es igual de eficaz para suavizar los tejidos. Alternativa válida a los suavizantes agresivos del mercado, el ácido cítrico suaviza la ropa porque neutraliza la alcalinidad del lavado provocada por el detergente.