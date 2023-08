Al igual que otros elementos de la casa que pasan desapercibidos normalmente en las tareas de limpieza, de vez en cuando es recomendable tenerlos en cuenta. Cuanto más a menudo les dediques a estos grandes olvidados, menos trabajo tendrás para la siguiente. Y es que no todos los elementos del salón necesitan una limpieza semanal, pero sí conviene hacer un trabajo exhaustivo sobre ellos de vez en cuando para que dure lo máximo posible en un estado decente. Las ventanas en su conjunto forman parte de esta lista tan extensa que no parece tan necesaria para tener en cuenta.

Los cristales, las rejas y las persianas sufren la exposición al exterior continuamente, con lo que tienen mucha mayor capacidad de deterioro con el paso de las estaciones. Por eso es importante dedicarle unos minutos cada cierto tiempo. Limpiar adecuadamente estos espacios no solo contribuye a su mantenimiento, sino que también es una manera de agradar a la vista al mirar hacia fuera y observar el exterior como si no hubiera un cristal en medio. Sin embargo, no todo está en la limpieza y los productos que se utilicen para llevarla a cabo; las técnicas llevadas a cabo son claves para ahorrar tiempo, ganar eficacia y evitar mayores peligros.

A través de las redes sociales encontrarás multitud de consejos para limpiar cualquier estancia de la casa de la manera más efectiva y barata posible. De hecho, para poner muchos de estos métodos en marcha, tan solo necesitarás de algún artículo que ya tenías disponible por casa y al que seguramente nunca hubieras pensado darle ese uso. En esta ocasión, este truco sencillo compartido por una cuenta de Instagram promete dejar las persianas como nuevas. Para ponerlo en práctica, en primer lugar debes retirar el exceso de polvo con una esponja húmeda para posteriormente secar la zona. No necesitarás nada más. La esponja la puedes encontrar en cualquier supermercado Lidl, en la sección de limpieza.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.