Hace años que se habla de este hábito. Hay quienes están a favor y enumeran todos sus beneficios, y quienes están en contra, señalando algunos efectos negativos. Entonces, beber agua y limón, sobre todo por la mañana, en ayunas, ¿qué efectos desencadena en nuestro organismo? ¿Es un buen o un mal hábito? He aquí los consejos de los expertos. Nada más despertarnos, nuestro cuerpo está en reserva de agua, por lo que necesita hidratarse. Aunque nuestras papilas gustativas nos digan que consumamos una bebida sabrosa, como un capuchino, cebada, leche o un simple café, beber agua es siempre la mejor solución. No hay nada más hidratante que el agua, y tampoco nada más ligero. Por qué hay que tener cuidado al tomar café a primera hora de la mañana y con el estómago vacío es algo que hemos tratado en este artículo. Hemos hablado de ello muchas veces, y hay cientos de artículos en la red que tratan del mismo tema, pero beber agua y limón por las mañanas es una de las tendencias más populares de los últimos años. ¿Qué hay de cierto en ello? En realidad, el agua bebida tibia, es decir, no fría, que causa varios problemas, junto con el limón, una fruta rica en vitaminas y con propiedades depurativas, son una combinación ganadora. ¿Por qué?

Si el agua es un elemento esencial para nuestra salud, el limón es un cítrico rico en propiedades y con poder desintoxicante. Este cítrico, lo sabemos, tiene muchos beneficios para nuestro organismo. Es un alimento depurativo que elimina las toxinas del cuerpo, mejora la función enzimática, estimula el hígado y limpia los órganos. Además, la vitamina C contenida en la fruta ayuda a quemar grasas rápidamente durante la actividad física regular. Entonces, ¿es realmente bueno beber agua y zumo de limón? Según los estudios más recientes, sí. Entre otras cosas, esta bebida reduce la acidez estomacal, purifica el organismo y refuerza el sistema inmunitario. Entre otras cosas, el agua y el limón mejoran los procesos de cicatrización de los tejidos y facilitan la digestión, aliviando la pesadez y la hinchazón abdominal. El limón también protege la salud de la piel, contrarrestando el envejecimiento prematuro y estimulando la producción de colágeno. Beber agua y limón, por tanto, es un hábito saludable. Sin embargo, como el ácido del limón puede corroer el esmalte dental, es mejor cepillarse los dientes inmediatamente después. Además, es mejor no excederse nunca con la cantidad de zumo, ya que puede provocar acidez de estómago.