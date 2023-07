El reciclaje es una de las tareas fundamentales para muchas personas en el día a día. Normalmente todos los hogares cuentan con dos cubos de basura independientes el uno del otro tanto para los restos y para el plástico -además de reciclar aparte el papel y el cartón-. Además, sacar la basura debe entrar en la rutina de cualquier familia, ya que si no se saca a tiempo el desagradable olor terminará por inundar la estancia y atraer moscas y otros insectos que no son bienvenidos.

Lo más útil a la hora de hacerse con un cubo de basura es comprar uno que cumpla con las medidas suficientes para albergar la basura en función del número de personas que vivan en la casa; un único residente no tendrá las mismas necesidades que tres y por lo tanto no necesitará un cubo de grandes dimensiones. A la hora de hacerte con bolsas de basura, será mucho más fácil si las usas según el tipo de material que estés reciclando: amarillo para el plástico, verde para el vidrio, gris para los restos, azul para el papel, etc.

Todos los modelos, no obstante, se prestan como un espacio donde colocar las respectivas bolsas de basura que portarán de verdad todos los deshechos generados. El proceso de sacar las bolsas y tener que poner otras nuevas puede resultar pesado para algunos, sobre todo si es una tarea que debe llevarse a cabo de manera frecuente y el resto de las personas de la casa se lavan las manos a la hora de hacerlo.

Aunque pueda sonar extraño, hay un método para acabar con este problema y tener que repetir este proceso solo de vez en cuando. Tik Tok es una fuente de vídeos virales donde se comparten todo tipo de consejos para mejorar, entre otras cosas, el orden y la limpieza del hogar. En esta ocasión, lo que una usuaria ha compartido es una táctica para contar con una bolsa de basura nueva inmediatamente y que solo requerirá de unos minutos de tu tiempo. Para ello, debes separar las bolsas de basura para colocarlas una a una en el cubo de basura. De esta manera, a la hora de sacar la que ya has llenado, contarás con otra debajo.