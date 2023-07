Los trabajos y las tareas domésticas suelen estar en la agenda de todos, y las reparaciones tampoco faltan nunca. Sobre todo cuando, durante un tiempo, uno se olvida de prestar la debida atención y mantenimiento a las instalaciones de su hogar. Por supuesto, no todos podemos reformar nuestras casas ni acceder a bonificaciones fiscales para hacerlo, así que tenemos que mantener nuestras puertas y ventanas tal y como están. Son precisamente los accesorios exteriores los que a veces pueden darnos problemas. Como las contraventanas y las persianas, que ya no funcionan correctamente.

Un problema típico puede ser el de las viejas contraventanas de cuerda. Son precisamente estas últimas las que pueden manifestar problemas de desgaste por el paso del tiempo, que las puede hacer demasiado rígidas o incluso demasiado blandas. Un caso común es el de la cuerda que no se mantiene en su sitio y hace que la persiana baje lentamente. Esto es muy molesto, no sólo porque nuestra habitación corre el peligro constante de quedarse a oscuras, sino también porque, si estamos en el balcón, ¡podemos arriesgarnos a que nos dejen allí! ¿Qué podemos hacer? Antes de pensar en cambiar los marcos de las ventanas, hay un truco que puede ayudarnos. ¿Tu antigua persiana enrollable se ha desgastado o, tal vez, has sustituido la cuerda, que se había roto? ¿Te parece que el mecanismo de bloqueo, es decir, el pestillo de la parte metálica fijada a la pared, funciona mal? Esto se debe a que la persiana baja sola y ya no se puede la altura. Puedes intentar solucionarlo con una estratagema muy sencilla. Todo lo que tienes que hacer es coger un abrebotellas metálico pequeño y corriente. Tendrás que subir la cuerda de la persiana hasta la altura deseada y, a continuación, introducir el mango del abrebotellas en la boquilla empujándolo lentamente hacia arriba. Luego lo dejarás clavado en la boquilla y la cuerda permanecerá asegurada. Este sencillo truco te permitirá solucionar el problema en caso de que no quieras gastar dinero en una intervención profesional o en la sustitución de piezas o accesorios.

Por supuesto, cada vez que tengas que subir o bajar la persiana tendrás que tener siempre a mano el abrebotellas. Y esto, a la larga, podría fastidiarte. Si tiene un poco de destreza manual y buena voluntad, puede pensar en remediarlo comprando piezas de recambio para su persiana.

Basta con ir a una tienda de bricolaje bien surtida y comprar un nuevo marco metálico con rejilla de ventilación. Eso cuesta unos 14 euros. Y posiblemente una cuerda nueva, que cuesta unos 2 euros. Son costes insignificantes, mientras que sustituir las piezas por un profesional le costaría entre 40 y 180 euros. En cambio, cambiar por completo los marcos de las ventanas por contraventanas nuevas podría costarle entre 200 y 800 euros.